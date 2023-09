Grande Fratello 2023, Letizia Petris attaccata dalla fidanzata della ex/ “Se fossi rimasta al posto tuo…”

Letizia Petris e la rottura con l’ex fidanzata: “Un branco di lupo contro uno“

Al Grande Fratello 2023 esplode il caso Letizia Petris. La concorrente NIP ha raccontato, durante una chiacchierata con Rosy Chin nella Casa, di essere stata fidanzata con una ragazza quando aveva 17 anni. Dell’esperienza amorosa con una donna ne aveva parlato anche in un’ospitata su Twitch a Casa Samsara, in un video diffuso sui social nelle ultime ore e risalente a prima del suo ingresso nel reality. Ora è lei stessa a parlare di un frangente del suo passato, una storia d’amore per lei importante ma che rappresenta un capitolo lasciatosi alle spalle.

“Sono passati talmente tanti anni che per me non è più una cosa importante. Avevo 17 anni, ora ne ho 24. È una parte finita, conclusa, non mi interessa più, quindi pace all’anima. Ho sofferto tanto per la cattiveria, perché sono stati un branco di lupi contro uno“, ha ammesso la fotografa, lasciando intendere che la precedente relazione con l’ex fidanzata non si era conclusa nel migliore dei modi. Tuttavia, a ribattere a tali dichiarazioni, ci ha pensato Francesca Frigieri, la nuova fidanzata dell’ex di Letizia, attraverso alcune Instagram stories al veleno.

Letizia Petris, l’attacco della nuova fidanzata della ex: “Stai ben attenta“

Condividendo il video in cui Letizia Petris al Grande Fratello 2023 parla della fine della storia con la ex, Francesca Frigieri vuota il sacco e racconta la sua verità: “Letizia, Letizia, nessuno sapeva della tua esistenza e né chi fossi se non la ex della mia compagna. Saresti rimasta tale se fossi rimasta al posto tuo ma hai scritto qualche messaggino di troppo ad una persona che sapevi si fosse ricostruita una vita ed è strano perché eri già fidanzata anche tu, ma in effetti, sei abituata ad avere questo tipo di comportamenti con le persone“.

Inoltre, lancia un nuovo attacco sostenendo che la relazione tra Letizia Petris e l’ex fosse risalente non a tanti anni fa, ma a pochi mesi prima. E tira in ballo l’ipotesi che la gieffina abbia creato profili fake per mandare messaggi alla nuova coppia, con l’intento di destabilizzarla: “Non capisci gli atteggiamenti dopo TANTI anni? I tanti anni sarebbero i pochi mesi fa? Ah ok. Sono stata una signora, non ti ho detto niente al primo messaggio, al secondo e neanche al terzo ma dopo il quarto ti vengo a dire due cosine quanto ti incontro per strada, se permetti, sarebbe questo il branco di lupi? Siamo state tempestate di messaggi da account falsi che dicevano di non fidarci l’una dell’altra (palesemente mandati da te) e tu parli di cattiveria? Stai ben attenta“. Come si concluderà la vicenda? Letizia Petris verrà messa al corrente di questo attacco, magari già nella prossima puntata del reality?













