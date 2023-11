Grande Fratello 2023, Letizia Petris chiude con Paolo Masella?/ “Hai bisogno di una donna più serena”

Letizia Petris e Paolo Masella stanno vivendo una fase molto altalenante nel loro rapporto e lei, ora, sembra voler prendere le distanze

E’ tornata la serenità tra Letizia Petris e Paolo Masella al Grande Fratello 2023, sebbene ci siano ancora delle distanze e delle posizioni molto diverse sul loro rapporto. Dopo aver vissuto momenti molto turbolenti, i due gieffini si sono ritrovati insieme nel letto a parlare della loro storia. Il momento è intenso e profondo, lo sguardo di Paolo ha tutto il romanticismo che sente nei confronti di Letizia.

Giulia De Lellis contro il Grande Fratello: "Apparsa per quella che non sono"/ "Il mio passato amoroso..."

“Perché mi guardi?”, chiede la ragazza incuriosita. “Perché mi piaci” risponde il macellaio. Ma la fotografa prende le distanze e chiude sul nascere una conversazione incentrata sul loro sentimento. Paolo, dal suo punto di vista, vorrebbe che Letizia si lasciasse andare, ma al tempo stesso vedo di avere di fronte un muro. “Allora devi accettare le cose”, gli dice Letizia.

Perla Vatiero e il retroscena sulla rottura con Mirko Brunetti/ "Vi dico cosa è successo dopo Temptation..."

Quale futuro per Letizia Petris e Paolo Masella? Alti e bassi al Grande Fratello 2023

La ragazza riflette su quanto affermato dalla coinquilina Beatrice e le dà ragione, dicendo che Paolo ha “bisogno di una donna più serena”. Il macellaio non è d’accordo, vorrebbe semplicemente al suo fianco una donna più sicura. Se Letizia è convinta di non essere la ragazza adatta per lui non può fasciarsi la testa, ma a suo dire non riflette il vero.

Letizia si difende e sottolinea le contraddizioni di Paolo, che inizialmente ha messo un punto fermo a una possibile relazione che stava nascendo. Dopo il confronto, i due si rilassano l’uno al fianco dell’altro, con la giovane che si accoccola accanto al macellaio e insieme trascorrono diverse minuti godendosi le note della musica e la tranquillità del pomeriggio nella casa. Nessun futuro per loro? Non è dato saperlo, per ora però le possibilità sembrano essersi ridotte al lumicino…

Letizia Petris, rapporti tesi con Paolo e Rosy al Grande Fratello 2023/ “Non so se ho sbagliato io, però…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA