Grande fratello 2023: Marco Maddaloni a rischio con Federico Massaro e Greta Rossetti / Il pronostico

Grande fratello 2023, Marco Maddaloni rischia l’eliminazione tra i nominati

Nell’attesa per la nuova puntata di Grande fratello 2023, Marco Maddaloni si preannuncia il papabile immune e tra i nominati più a rischio eliminazione dal gioco si direbbero Federica Massaro e Greta Rossetti. É quanto si profila in un pronostico a prima firma su Il sussidiario.net relativamente ai risultati del televoto in corso attesi alla nuova puntata di Grande fratello 2023 prevista il 18 dicembre 2023. E in vista del rinnovato appuntamento del reality previsto in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, tra le reti Mediaset, Marco Maddaloni é il favorito a un sondaggio web indetto nelle Instagram stories che chiama l’occhio pubblico ad esprimere una preferenza al quesito sul televoto tra i nominati di Grande fratello 2023: “Chi vuoi salvare?”.

Marco Maddaloni é il papabile immune al Grande Fratello 2023

Marco Maddaloni é il primo classificato, nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico per il salvataggio al Grande Fratello 2023, votato al 44% dei voti. Al secondo posto, segue poi nell’ordine del consenso popolare la new entry nel cast dei concorrenti in corsa al Grande Fratello, Federico Massaro, votato al 30% delle preferenze degli spettatori del reality show. Terza e ultima classificata tra i nominati e quindi elemento più a rischio eliminazione é poi Greta Rossetti, data la risicata percentuale di voti pari al 26% dei voti.

Chiaramente, la sola messa in onda della attesa puntata di Grande fratello, prevista in onda prima dell’ultima di fine anno 2023 del 30 dicembre 2023, può confermare o sconfessare in tutto o in parte il pronostico del reality show made in Italy, condotto da Alfonso Signorini. Questo, mentre la condotta nel gioco della Casa di Anita Olivieri infiamma la polemica corrente nel web che vede Massimiliano Varrese tacciato di una condotta violenta ai danni della rivale competitor tra i concorrenti gieffini, Beatrice Luzzi.











