Grande fratello 2023, Marco Maddaloni: “É lui il burattinaio della Casa…”/ La verità choc a Beatrice Luzzi

Grande fratello 2023, Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi nominano “l’innominato”

In un clima zuccherato tra i preparativi per la Vigilia di Natale 2023, si registra un’aspra conversazione tra Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi e ai danni di Giuseppe Garibaldi, al Grande Fratello 2023. Quest’ultimo, al di là dello storico nome che ricorda l’eroe dei due mondi nella storia della Repubblica italiana, é ora popolare per il rapporto altalenante che ha con la storica fiamma e ora sua ex, conosciuta nella Casa del Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi. E per Marco Maddaloni, che copre il ruolo di fidato braccio destro della leader per il consenso dell’occhio pubblico, Giuseppe Garibaldi può oggi dirsi il vero burattinaio delle dinamiche avverse nella Casa.

ROMINA GIAMMINELLI, GIOVANNI, GISELLE E PINO, MOGLIE E FIGLI MARCO MADDALONI/ Lei: "Fieri di te, ti amiamo"

Durante il party organizzato per la vigilia di Natale tenuto nel bunker dei gieffini, Marco Maddaloni nomina, in confidenza con la rivale competitor intima Beatrice Luzzi, chi secondo lui sia il burattinaio della casa, che segnala da tempo. Almeno fino a ieri sera.

Il burattinaio innominato è Giuseppe Garibaldi e non solo perché ogni discorso fatto in complicità di qualcuno venga poi da lui stesso riportato a terzi in maniera impropria, errata o modificata, con l’intento di accalappiarsi ogni possibile consenso.

Beatrice Luzzi furiosa con Marco Maddaloni al Grande Fratello/ "Hai detto una cosa sgradevole e ingiusta"

Marco Maddaloni spalleggia Beatrice Luzzi: la Casa si divide

“Non sbaglio mai, ho troppo intuito è troppo giocatore”, attenziona il judoka a Beatrice, che prova a indovinare: “Giuseppe?”. “Si. È un bravo ragazzo eh… È una brava persona”, fa sapere in aggiunta Maddaloni a una Beatrice ormai certa che l’ex fiamma sia destinata a qualificarsi tra i concorrenti alla finale del Grande Fratello 2023. Ma c’é dell’altro, perché Beatrice Luzzi é certa che a giostrare le dinamiche avverse, nella Casa, siano Giuseppe in coppia con Anita Olivieri, detta Anita Garibaldi nel web, non a caso, nella rimembranza della storia della Repubblica italiana.

Marco Maddaloni fulmina Signorini e il Grande Fratello 2023/ “Sono offeso per i miei figli“: la polemica

E dello stesso avviso si dichiara Marco Maddaloni: “Si lui con Anita bravissima e muovono i fili anche di Letizia e Paolo qualche volta”. Ma l’intesa dei concorrenti rivali oltre ad estendersi a Letizia e Paolo comprenderebbe anche altri coinquilini: “E di Fiorda e di Rosy”, aggiunge Beatrice. “È poi tutta una catena”, aggiunge il judoka. “A noi però, no, non ci manovrano”, aggiunge la preannunciata leader di Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi.

“No a noi no, a noi ci vogliono bene da fuori, è diverso”, fa sapere Maddaloni nel dialogo natalizio, forse certo del supporto dei fandom.” E forse è più importante”, sentenzia, infine, la possibile vincitrice di Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi.

Nel frattempo, il televoto in corso del reality show vede a rischio eliminazione….













© RIPRODUZIONE RISERVATA