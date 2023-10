Grande fratello 2023, Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi da nemici ad amici/ “Inutile avere rancore…” 

Grande fratello 2023, Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi vicini e complici: il motivo

Mentre il televoto in corso li vede tra i nominati a rischio eliminazione al Grande Fratello 2023, Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi registrano un momento che suggella la “tregua” tra loro. Inaspettatamente per i fandom e l’occhio pubblico di Grande fratello in generale, nella Casa più spiata d’Italia e dopo essersi scontrati a lungo, i due gieffini registrano quello che si direbbe un momento di solidarietà reciproca.

Al risveglio l’attore consola la collega vip sul dolore arrecatole dall’ormai ex fiamma Giuseppe Garibaldi, che l’ha giudicata sul ruolo di genitore.”Sono uscito con una ragazza, è capitata un po’ una roba simile. Quando io ho deciso di non frequentarla più perché non mi sembrava il caso, questa persona si è permessa di giudicarmi come genitore… Io la comprendo la tua reazione tantissimo -fa sapere mostrandosi vicino all’attrice, in rimembranza di un retroscena di vita analogo a quello che vivrebbe lei-.Rivedendo quello che ti è successo, ho riflettuto sul fatto che quando uno viene colpito sulla genitorialità è pesante, però poi col tempo a distanza di mesi… Mi sono reso conto che alla fine è inutile stare col rancore”.

La risposta al conforto

E Beatrice Luzzi non disdegna la vicinanza dell’attore, tanto da confidargli il suo dolore, quello delle prese distanze dal nip relativamente al pregiudizio sul suo essere madre in quanto concorrente in un reality show come il Grande Fratello 2023:”Io non ho scelta…Non ho rancore io, sono dispiaciuta che è diventata una cosa molto crudele da tutte le parti. Inutilmente crudele da tutte le parti. Da parte mia, da parte sua“.

E, intanto, i due attori vip potrebbero salvarsi entrambi dal rischio di eliminazione dal Grande fratello 2023, in quanto preannunciati favoriti dal pubblico ai voti nei sondaggi web di simulazione del televoto sul reality show in corso

