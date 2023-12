Grande fratello 2023, Massimiliano Varrese: “Maleducata, disgustosa…”/ É ancora guerra con Beatrice Luzzi

Grande fratello 2023, Massimiliano Varrese e la nuova crepa del rapporto con Beatrice Luzzi

É un Massimiliano Varrese senza filtri il protagonista dell’ennesimo attacco avvelenato, sferrato al Grande Fratello 2023 contro Beatrice Luzzi. Nell’attesa per la nuova puntata del Grande Fratello 2023, prevista per la prima serata TV e streaming sulle reti Mediaset il 9 dicembre 2023, l’attore si schiera in definitiva contro la rivale collega vip, dopo aver registrato degli avvicinamenti pacifici con lei, o almeno all’apparenza.

Beatrice Luzzi, lite con Sara Ricci al Grande Fratello 2023?/ “E’ sempre critica nei confronti del gioco…”

Così come nel resto della maggior parte delle case in Italia, anche nella Casa più spiata made in Italy, quella del Grande Fratello 2023, si respira un clima natalizio, complice la ricorrenza della Festa della Immacolata Concezione, dell’8 dicembre. Tuttavia, oltre ai preparativi per il Santo Natale, gli addobbi di rito dell’albero e l’anticipazione di Luca Vetrone tra le new entries, nel reality show Beatrice Luzzi trova il modo e il tempo per rilasciare un confessionale al veleno, dichiarando che tra i compagni di gioco regni sovrano un finto buonismo.

Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi sempre più vicini al Grande Fratello 2023/ Insieme sotto le coperte…

La Casa del Grande Fratello 2023 é divisa

Le parole dell’attrice lasciano dell’amarezza in Massimiliano Varrese e Letizia Petris, che quindi invitano adirati la rivale a uscire dal confessionale. Nei celebrativi si prosegue tra i balli e i festeggiamenti, anche perché intanto si celebrano i compleanni di Grecia e Maddaloni. E Varrese tornando a parlare di Beatrice con Fiordaliso, che gli chiede se abbia parlato con l’attrice rispetto all’astio nella Casa, fa sapere piccato:

“No, non so neanche se ci voglio parlare guarda”. Poi, prosegue stizzito: “Veramente ha fatto una cosa squallida “. La cantante esorta l’attore a evitare i litigi nel periodo natalizio e Massimiliano Varrese replica in vista della puntata serale prevista in data odierna, quella del sabato: “Ma non c’ho manco voglia, tanto ci litigherò domani in puntata perché sicuramente ha fatto dei confessionali … Vedrai. Perché nella puntata scorsa mi sono permesso di dire che la pensavo diversamente da lei sul fatto di Giuseppe. Ieri è stata veramente squallida “.

Ma non é tutto.

Federico Massaro interessato ad Anita Olivieri al Grande Fratello 2023/ “Vorrei conoscerla, mi incuriosisce…"

Perché in uno sfogo registrato al Grande Fratello 2023 con Letizia Petris, Giuseppe Garibaldi, Paolo Masella e Perla Vatiero, non si sprecano parole piccate su Beatrice Luzzi.

Letizia dichiara pungente: “Vedi di dire alla tua fidanzatina di darsi una calmata perché non tutti hanno la pazienza che hai tu”. E Massimiliano infierisce: “Ieri è stata alquanto inopportuna, irrispettosa, maleducata, ipocrita e quant’altro si possa mettere in fila per un atteggiamento del genere in un momento del genere”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA