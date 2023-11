Grande fratello 2023, Massimiliano Varrese nel mirino del web/ Trapela la strategia contro Beatrice Luzzi

Grande fratello 2023, Massimiliano Varrese finisce al centro di una accusa

Massimiliano Varrese fa buon viso a cattivo gioco, nella strategia volta all’eliminazione di Beatrice Luzzi, al Grande Fratello 2023. O almeno, questa é l’accusa non troppo velata che a mezzo social lancia a Massimiliano Varrese il collega attore di Vivere, Gabriele Lazzaro. L’attore, produttore e regista, nel suo attacco social, condivide via Instagram stories un video che immortala Massimiliano Varrese alle prese con il gioco del Grande Fratello 2023 , con la caption sibillina di: “Stratega”.

L’accusa di Gabriele Lazzaro taccia Massimiliano Varrese di voler spingere il gruppo di concorrenti in corsa al Grande Fratello 2023 a portare in nomination Anita Olivieri contro Beatrice Luzzi. Questo, con una chiara intenzione decisiva. Al fine di mettere quest’ultima così al televoto dal più alto margine di rischio per l’eliminazione. La strategia sarebbe maturata da Massimiliano, al pensiero che Anita sia una concorrente particolarmente favorita dal consenso dell’occhio pubblico, in grado di poter porre al rischio eliminazione la preferita dei fan di Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi.

Il video dell’accusa

Quali sorti attendono, quindi, i concorrenti al Grande Fratello 2023, in particolare la super favorita dall’occhio pubblico, Beatrice Luzzi? Sarà la messa in onda di Grande fratello 2023 a fornire i particolari nelle dinamiche del gioco sulla convivenza forzata nella Casa più spiata d’Italia. Intanto, con il suo intervento social che é ora virale in un video condiviso su Instagram da Angolo delle notizie, Giuseppe Lazzaro alimenta il fuoco della polemica che online, via social. La stessa vede molti internauti accusare Massimiliano Varrese di essere il principale nemico di Beatrice Luzzi, nel gioco del bunker dei vip e i nip più chiacchierati della TV nostrana. “Ha vacillato ieri? Il fatto che Anita sia la preferita con Beatrice significa che nessuno é intoccabile…”, confida nel curioso video a Ciro Petrone, Massimiliano Varrese, a fronte dei risultati al televoto nella nuova e ventesima puntata di Grande fratello.

Il che accade mentre per la quota Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro segnano la nuova riappacificazione, dopo la drastica rottura che li vedeva chiudere la loro lovestory idilliaca, per il gran dispiacere del fandom….











