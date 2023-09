Grande fratello 2023: Mediaset smentisce Alfonso Signorini sul numero dei concorrenti/ É flop annunciato?

Grande fratello 2023, Alfonso Signorini lancia lo spoiler e riceve la smentita Mediaset

Il gioco del Grande Fratello 2023 é un flop annunciato per una larga compagine di internauti nel web e il motivo coinvolge Alfonso Signorini unitamente al resto della produzione e l’azienda di diffusione, Mediaset. Se in origine i concorrenti del Grande Fratello 2023 sono presentati nel numero di 24, da parte del conduttore del reality in un’intervista concessa a Verissimo, poche ore prima della prima puntata del reality show arriva una clamorosa smentita. Un annuncio diramato da Qui Mediaset, il profilo ufficiale dell’azienda di trasmissione facente capo ai vertici Mediaset con in cima l’Ad Piersilvio Berlusconi, smentisce il conduttore segnando un clamoroso “autogol”. Il comunicato, ai danni di Alfonso Signorini (nel mirino di un attacco di Daniele Dal Moro) che a Verissimo anticipa il numero di 24 concorrenti ingaggiati al Grande Fratello 2023, fa invece sapere che i concorrenti siano 21, in una smentita flash, poche ore prima della prima puntata del gioco della Casa più spiata d’Italia.

Giselda Torresan, concorrente Grande fratello 2023 nel mirino del web:"Finta umile..."/ Scoppia la polemica!

“I concorrenti saranno 24” – fa sapere nell’intervista di presentazione del Grande Fratello, il conduttore Alfonso Signorini a Verissimo –. Ovviamente molti di loro hanno Instagram e usano i social per lavoro, non possiamo pretendere che non siano figli del loro mondo. Ma abbiamo anche un macellaio nel cast che non conosce Instagram”. E il numero dei concorrenti al Grande Fratello annunciato tra le anticipazioni del conduttore vede ora ridursi a 21, tra le righe del comunicato della clamorosa smentita Mediaset.

Chi è Paolo Galimberti, fidanzato di Alfonso Signorini/ "Siamo tornati felicemente insieme…"

La replica di casa Mediaset allo spoiler sul Grande Fratello 2023!

In un post pubblicato via Qui Mediaset, su Instagram, l’azienda di diffusione TV e streaming smentisce Alfonso Signorini e l’anticipazione sui concorrenti vip e nip ingaggiati al Grande Fratello 2023, destando tra le reaction più disparate a mezzo social.

“Da lunedì 11 e venerdì 15 settembre in prima serata su #Canale5 arriva “#Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini – si legge tra le righe nella caption del post virale sul Grande Fratello-. Direttamente dal Tg5, nel nuovo studio ci sarà Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Protagonisti di questa edizione del reality show, prodotto da Endemol Shine Italy, sono 21 concorrenti – volti noti e persone comuni – ciascuno con la propria storia, caratterizzata da ascese e risalite, bagaglio imprescindibile per vivere al meglio questa esperienza unica e irripetibile. “Grande Fratello” è, infatti, un viaggio speciale dentro se stessi in compagnia di un gruppo di persone eterogeneo, tutte scelte per convivere all’interno dell’iconica Casa di Cinecittà interamente rinnovata. Nella rosa dei concorrenti, tra gli altri, sono pronti a varcare la Porta Rossa: lo sportivo Alex Schwazer, l’attrice Beatrice Luzzi, l’operaia Giselda Torresan, la regina delle telenovelas anni Ottanta – Novanta Grecia Colmenares, la fotografa Letizia Petris e l’ingegnere Vittorio Menozzi. Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro riuscirà chi passerà indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa.”Grande Fratello 2023” sarà visibile in prima serata su Canale 5 con due appuntamenti settimanali che prendono il via lunedì 11 e venerdì 15 settembre”.

Alfonso Signorini: "Abbiamo sbagliato cast.."/ Il clamoroso dietrofront sul Grande Fratello

E il post d’annuncio del Grande Fratello 2023, se da una parte riceve interazioni social di consenso, dall’altra scatena le critiche del web che grida al “flop annunciato”, allusiva alla smentita social inferta da Mediaset al conduttore di casa Alfonso Signorini.

Tuttavia, nel discusso comunicato, tra le altre informazioni del reality show l’azienda tiene a ricordare all’occhio pubblico come seguire il Grande Fratello 2023 e le sue novità:” Ovviamente, sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10 e dal lunedì alla domenica all’1 di notte). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 in diretta nei giorni di puntata con Alfonso Signorini) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 13.00). Grazie a Mediaset Infinity (sito, app, smart tv), al sito ufficiale grandefratello.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, X, Instagram) è possibile seguire le vicende della Casa e rimanere sempre aggiornati. Su Mediaset Infinity e il sito ufficiale, inoltre, torna Gf Party, lo show live streaming, condotto quest’anno da Annie Mazzola e Andrea Dainetti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA