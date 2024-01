Grande Fratello 2023, “minuto di silenzio” per Beatrice Luzzi/ Arriva il freeze: la reazione dei concorrenti

Coinquilini poco “empatici” con Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023: Alfonso Signorini deluso, arriva il freeze

Al Grande Fratello 2023 fa ancora discutere l’uscita di Beatrice Luzzi, che ha abbandonato la casa per via dell’inaspettata morte del padre. Al momento non è chiaro se l’attrice farà rientro tra le mura di Cinecittà nei prossimi giorni, ma di sicuro la questione verrà affrontata in maniera approfondita nella puntata di lunedì sera. Intanto i concorrenti sono stati informati della situazione, spiegando i motivi che hanno costretto Beatrice Luzzi ad uscire dalla casa.

Alcuni coinquilini pare non siano stati troppo empatici e sui social media è scoppiata la polemica. Al punto che pure Alfonso Signorini ha deciso di intervenire sottolineando quella che a suo dire è stata un’evidente mancanza di rispetto nei confronti dell’ex concorrente. Dunque gli autori del Grande Fratello hanno usato le “maniere forti” per far riflettere il gruppo, imponendo un “minuto di silenzio”.

Dunque nelle ultime ore gli autori del Grande Fratello 2023 hanno deciso di usare il famoso freeze sui concorrenti, come minuto di silenzio in rispetto di Beatrice Luzzi. La clip, nella quale i concorrenti rispettano il silenzio, ha fatto in breve tempo il giro del web. Tuttavia anche dopo l’accaduto, alcuni degli inquilini non hanno capito e forse nemmeno condiviso i motivi della scelta della produzione e qualcuno, infatti, si è chiesto cosa stesse accadendo.

In rete, naturalmente, la discussione sul tema si sta gonfiando ora dopo ora. Cresce nel contempo la curiosità di capire se Beatrice verrà riammessa in gioco o se, invece, vivrà il suo dolore alla larga dalle telecamere. Non resta che attendere la puntata di lunedì sera per saperne di più.











