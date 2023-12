Grande Fratello 2023: Mirko Brunetti a rischio con Anita e Sara/ Il pronostico

Grande fratello 2023, Mirko Brunetti é il nuovo eliminato?

Nella grande attesa generale per la nuova puntata di Grande fratello 2023, Mirko Brunetti e Anita Olivieri sono candidati al titolo di eliminato con Perla Vatiero e Sara Ricci. In un pronostico a prima firma Il sussidiario.net, é possibile anticipare che tra i candidati al rischio di eliminazione al termine del televoto corrente di Grande fratello 2024, Mirko Brunetti e Anita Olivieri si contendono il verdetto al titolo di nuovo eliminato nella puntata di Grande fratello 2023, prevista in onda sulle reti TV e streaming Mediaset nella prima serata di sabato 9 dicembre 2023.

O almeno questo trapela ai risultati di un sondaggio online aperto tra le Instagram stories al quesito che chiama gli spettatori a rispondere, con una preferenza, sul televoto: “chi vuoi salvare?”. Il primo classificato, nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico e quindi papabile immune non nominabile dalle nuove nomination di Grande fratello 2023, é Perla Vatiero, quotata al 40% dei voti. A seguire habemus, poi, Sara Ricci, votata al 22% dei voti, come seconda classificata.

Anita Olivieri rischia il titolo di nuovo eliminato al Grande Fratello 2023

In penultima e ultima posizione, nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico di Grande fratello 2023, habemus poi Mirko Brunetti e Anita Olivieri. E date le risicate percentuali di voti in favore del loro salvataggio, quotate al 21% e al 17%, i due concorrenti gieffini rischiano di vedersi confermati al titolo di nuovo eliminato dal gioco di Grande fratello 2023. Ma chi sia l’eliminato alla nuova puntata di Grande fratello 2023 può stabilirlo la sola messa in onda del rinnovato appuntamento TV e streaming del gioco nella Casa più spiata d’Italia. Questo, mentre Massimiliano Varrese si scaglia contro Beatrice Luzzi, in un clamoroso nuovo attacco che accende ancora una volta la competizione particolarmente agguerrita tra i concorrenti nel reality show in onda sulle reti TV e streaming Mediaset.











