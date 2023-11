Grande fratello 2023, Mirko Brunetti nel mirino del web: richiesta la squalifica/ C’entra Vittorio Menozzi

Mirko Brunetti é nel mirino del web: il motivo alla base della polemica sul Grande Fratello 2023

Mirko Brunetti rischia grosso, con una battuta infelice rilasciata su Vittorio Menozzi, al Grande Fratello 2023. O almeno questo é stando alla dura accusa che aleggia su Mirko nel web, dal momento che schiere di internauti attaccano il giovane, rispetto ad un’allusione all’orientamento sessuale del coinquilino nel reality show, Vittorio Menozzi.

L’accusato al Grande Fratello 2023 è uscito in giardino insieme a Marco Maddaloni per poi lasciarsi insieme avvolgersi dalla stessa coperta e il judoka gli ha detto: “Non è che adesso ti appoggi da dietro?”. Ed é la replica sibillina di Mirko Brunetti , tra le dinamiche nel reality show, che accende ora la polemica nel web: “Macché, mica sono Vittorio…“.

Delle dichiarazioni quest’ultime che fanno ora parecchio rumore online e vedono i joint fandom dei concorrenti nel gioco della Casa di Grande fratello 2023 tacciare Mirko Brunetti di muovere un’onda di sessismo contro Vittorio Menozzi, allusiva ad una sospetta omosessualità top secret di quest’ultimo. Tanto che é in corso una richiesta di massa online dei contestatori social per un provvedimento disciplinare ai danni di Mirko Brunetti, anche nell’ottica di una squalifica al Grande Fratello 2023.

Alfonso Signorini punge Mirko Brunetti…

Questo, mentre é in corso il televoto con ben nove nominati al Grande Fratello 2023, con in testa per il salvataggio ai sondaggi web Beatrice Luzzi. Lo stesso televoto, vista la richiesta del provvedimento che potrebbe essere accolta dalla produzione nel gioco, potrebbe vedersi sospeso alla 23a puntata di Grande fratello 2023 del 2 dicembre 2023, nell’ipotesi di una eliminazione lampo di Mirko Brunetti. E, inoltre, sul conto di Mirko Brunetti aleggia anche l’accusa non troppo velata di Alfonso Signorini. Il conduttore di Grande fratello 2023, incalzato dai quesiti nel web sul reality show, sorprende tacciando non troppo velatamente Mirko Brunetti di una tendenza narcisistica, al grido di “é innamorato di se stesso”, in una nuova diretta social registrata via Instagram.

