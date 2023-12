Grande fratello 2023: Monia, Perla e Grecia rischiano al televoto/ Il pronostico sull’eliminato 

Grande fratello 2023, Monia La Ferrera, Perla Vatiero e Grecia Colmenares si sfidano al nuovo televoto

Monia La Ferrera, Perla Vatiero e Grecia Colmenares sono gli elementi nominati al televoto di rischio per l’eliminazione, al Grande Fratello 2023. É quanto si profila con le rinnovate dinamiche del reality show, in vista della nuova puntata di Grande fratello 2023, attesa con i risultati del televoto, che al sondaggio web indetto tra le Instagram stories decreta provvisoriamente un candidato all’immunità e un papabile nuovo eliminato.

Letizia in crisi, Paolo Masella la rassicura/ "Sei sempre stata la mia prima scelta, ho occhi solo per te"

I risultati in questione attenzionano la preferenza dell’occhio pubblico in un ordine di gradimento con le date percentuali, che al quesito del sondaggio “chi vuoi salvare”, vede Perla Vatiero come prima classificata, quotata al 51% dei voti. Data la posizione di privilegio, Perla Vatiero si preannuncia così la papabile immune dal nuovo girone di nomination, al Grande Fratello 2023. Dopodiché é la volta della seconda classificata, che é alle spalle dell’ex star di Temptation Island, si tratta dell’attrice venezuelana Grecia Colmenares, quotata al 31%. Monia La Ferrera é il fanalino di coda nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico di Grande fratello 2023, relativamente al trio di concorrenti in gioco al reality show, votata al 18% delle votazioni.

Fratello di Greta Rossetti attacca Mirko e poi cancella tutto/ "Ora tiro fuori un po' di cose che so"

Il nuovo eliminato é tra Monia La Ferrara, Grecia Colmenares e Perla Vatiero?

Dunque, con l’ultima puntata di Grande fratello 2023 il nuovo televoto é tutto al femminile e vede sfidarsi per il salvataggio nel reality il trio di concorrenti Perla Vatiero, Monia La Ferrera e Grecia Colmenares. E alla luce di tutti i summenzionati risultati parziali che si rilevano online sul nuovo televoto, Monia La Ferrera si direbbe essere la concorrente gieffina più a rischio eliminazione al reality show made in Italy, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Chiaramente la sola messa in onda degli appuntamenti streaming e TV di Grande fratello 2023 può confermare o sconfessare, in tutto o in parte quanto pronosticato a prima firma Il sussidiario.net. Questo, mentre la preannunciata leader di Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi rompe il silenzio sul possibile ritiro dal gioco…

Daniele Dal Moro e Oriana si sono lasciati/ "Dice che le ho rovinato la vita, di non cercarla mai più"

© RIPRODUZIONE RISERVATA