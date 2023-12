Grande fratello 2023: Oriana Marzoli nominata nella Casa/ Il motivo

Grande fratello 2023 menziona la Barbie di Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli

Oriana Marzoli é la “grande nominata” nella Casa del Grande Fratello 2023 in corso, il che di fatto la proclama regina indiscussa del reality show sulle reti TV e streaming Mediaset.

Si tratta, per la precisione, di una mention della Barbie italo-venezuelana, storica protagonista al Grande Fratello vip 7 dello scorso anno, che registrano le concorrenti gieffine attuali Letizia Petris e Greta Rossetti. Accade in un momento di relax, nell’attesa per la nuova puntata di Grande fratello 2023 di lunedì 11 dicembre 2023. Quando, tra il serio e il faceto le coinquiline nella Casa più spiata d’Italia ergono Oriana Marzoli menzionandola al titolo di regina del gloss, anche se la italo venezuelana giungeva seconda classificata alla finale del Grande Fratello vip 7 e alle spalle della vincitrice finale, Nikita Pelizon.

Oriana Marzoli a Temptation Island Winter con Daniele Dal Moro?/ Rumor bomba, lei fa chiarezza e...

Al di là dei toni scherzosi nel dialogo tra le gieffine, che qualcuno tra gli utenti maliziosi vedrebbero come un voler etichettare il fenomeno mediatico Oriana Marzoli, ridimensionandolo ad una figura femminile dal bell’aspetto estetico, Letizia Petris e Greta Rossetti si direbbero apprezzare sinceramente la bellezza di Barbie Italia/Venezuela. E l’affaire del Grande Fratello 2023, di Bebé grande nominata nella Casa “restaurata”, non é concluso.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati/ "Non è innamorata di me", lei smentisce sui social

La reaction di Oriana Marzoli alla mention di Grande fratello

Questo, perché intanto la stessa Oriana Marzoli replica alla mention del duo di gieffine, in un intervento rilasciato nel canale Broadcasting su Instagram condiviso con l’esorbitante seguito di follower. “Ho visto che le ragazze del GF hanno detto una cosa su di me… Carine!”, esclama Oriana in un commento per iscritto, palesandosi in un certo senso nostalgica delle dinamiche che regnano sovrane al reality show sulla convivenza forzata nella Casa più spiata d’Italia. Di sicuro, in questi termini, con la reaction social alla mention Oriana Marzoli si dichiara una fedele spettatrice e quindi parte integrante dell’occhio pubblico di Grande fratello 2023, che é in onda sulle reti TV e streaming di casa Mediaset, nel doppio appuntamento settimanale di lunedì e sabato sera.

Daniele Dal Moro scrive a Oriana: "Ti ho amato davvero con tutto il cuore"/ "Ti avevo preso l'anello per..."

Questo, mentre é un corso il televoto del reality show che vede nominati al rischio eliminazione…











© RIPRODUZIONE RISERVATA