Grande Fratello 2023, ottimi ascolti per la prima puntata/ Superata la precedente edizione

Grande Fratello ha fatto il suo esordio nella serata di ieri, 11 settembre, in prima serata su Canale 5. La prima puntata del reality show si è scontrata con la fiction de Il giovane Montalbano, trasmessa sulla Rai. Come sono andati, dunque, gli ascolti del suo esordio rispetto allo scorso anno?

I dati Auditel, società he registra su quale canale è sintonizzato il televisore degli italiani, ha confrontato lo share del GF 2023 con la precedente edizione del programma: Prima puntata GF Vip 7: 2.636.000 spettatori (share 21,73%)

Prima puntata Grande Fratello 2023: 2.994.000 spettatori con il 23.01%. Con quasi 3 mln di telespettatori pari al 23% di share, il reality show parte benissimo e si prospetta una rosea stagione.

Il GF, quest’anno, ha introdotto diversi cambiamenti tra cui quelli legati alle penali. Le punizioni e le sanzioni richieste in caso di ritiro o squalifica sono davvero esose. Il reality show ha, dunque, adottato misure molto più severe per chi infrange il regolamento.

Secondo il portale di Anticipazionitv, le sanzioni ammonterebbero addirittura 50mila euro per i Vip: “Ebbene sì gli esperti rivelano che i vipponi di quest’anno sarebbero stati costretti a firmare un contratto in cui la penale in caso di ritiro o squalifica segnerebbe la bellezza di 50mila euro. Per i Nip la penale sarà leggermente minore: si vocifera sia intorno ai 30mila euro. le sanzioni potrebbero comprendere anche atteggiamenti sbagliati, come parolacce continue (specie in prima serata) o espressioni offensive in generali, che, tuttavia, non sono punibili con la squalifica: in quel caso però potrebbe esserci una riduzione del cachet”. Ulteriori variazioni sono state previste anche per la diretta notturna, annunciate da Alfonso Signorini.

