Grande Fratello 2023, pagelle 5a puntata/ Massimiliano Varrese e Heidi Baci rubano la scena

La 5a puntata del Grande Fratello 2023 è stata spumeggiante come sempre; tanti argomenti tra dissidi e presunti amori, momenti di spensieratezza e gli immancabili colpi di scena. Hanno dominato la scena alcune diatribe che hanno alimentato gli ultimi giorni; dalla querelle tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci, all’isolamento di Vittorio Menozzi. Protagonista anche Beatrice Luzzi che ha avuto modo di battibeccare nuovamente con il collega, ora coinquilino.

Come anticipato, la 5a puntata del Grande Fratello 2023 è stata condita anche da spensieratezza e momenti distesi; tante le emozioni quando sono entrati in Casa i teneri figli di Beatrice Luzzi. Parole d’amore e abbracci calorosi che hanno dato certamente una nuova iniezione di fiducia all’attrice, spesso bersagliata da altri concorrenti. Momento toccante anche per Paolo Masella; il giovane ha avuto modo di parlare nuovamente della situazione familiare con riferimento al padre. A sorpresa, è arrivata una lettera da sua sorella Chantal e il suo volto si è presto tramutato in fiume di lacrime.

Ed eccoci al termine della 5a puntata del Grande Fratello 2023 a stilare le pagelle dei protagonisti della Casa più seguita d’Italia. Quasi tutti hanno offerto un contributo, piccolo o grande, guadagnandosi un giudizio positivo o negativo.

Rosy Chin: la chef è stata forse meno influente rispetto alle ultime serate. Meno coinvolta nelle diatribe, salvo quando si è aperto l’argomento con Beatrice Luzzi ma questa volta si è limitata a commenti secchi e che non hanno dato adito ad ulteriori screzi prolungati. Voto: 6

Massimiliano Varrese: un po’ “martire”, un po’ sfortunato. L’attore è stato forse il baricentro della 5a puntata del Grande Fratello 2023. Prima la querelle con Heidi Baci, poi la discussione con Beatrice Luzzi che ha di fatto “rotto” l’armistizio degli ultimi giorni. Si prende l’ennesimo due di picche e si ritrova anche ad essere bersagliato da alcuni coinquilini; solo per non dargli altro dispiacere, si merita un giudizio alto. Voto: 8

Giuseppe Garibaldi: si fa notare con la sua solita verve, simpatia e naturalezza. Forse meno incisivo e ripetitivo e nel momento della nomination il suo giudizio su Grecia Colmenares è stato leggermente ambiguo. La concorrente lo ha contraddetto ed è sembrato cercare di arrampicarsi sugli specchi. Voto 5+

Angelica Baraldi: i telespettatori hanno notato la sua presenza forse solo nel momento della nomination; una serata atipica e forse vissuta da comparsa non per colpa sua. Per questa volta la perdoniamo: S.V.

Paolo Masella: per lui la diretta è stata principalmente l’occasione per farsi conoscere meglio dal punto di vista dell’emotività. Si lascia andare ad un pianto di sfogo ascoltando la lettera della sorella e la sua storia merita comunque un voto positivo. Voto: 7

Beatrice Luzzi: anche nella 5a puntata del Grande Fratello 2023 è lei l’anima della festa. Si scontra con Alessandro Varrese e si mette in evidenza per dolcezza quando vede i suoi figli per una commovente sorpresa. Non arretra di un centimetro e, a prescindere dai giudizi soggettivi, le va dato merito della costanza. Voto 7+

Heidi Baci: la “femme fata” del Grande Fratello 2023 affonda nuovamente il colpo ai danni di Massimiliano Varrese. Un secco “non mi piace” e per un secondo è stato possibile sentire il rumore del cuore dell’attore infrangersi in mille pezzi. Siamo abituati a tanti giri di parole, almeno lei a scanso di equivoci ha messo ancora una volta le cose in chiaro. Voto 8,5

Grecia Colmenares: nel corso della puntata non ha avuto molto da dire, ma nel momento delle nomination sembrava un fiume in piena. Ha avuto da ridire ogni volta che qualcuno ha fatto il suo nome, e le argomentazioni sembravano anche piuttosto credibili. Anche in questo caso, poco conta il giudizio personale; spicca per trasparenza e semplicità. Voto 7,5

Marco Fortunati: nel corso della puntata sembra quasi cercare spazio con ostinazione, al punto da offrire giudizi poco condivisi dai coinquilini e giudizi che mettono in discussione la sua buona fede. A volte sembra costruito, in altre cade anche quel beneficio del dubbio; in confessionale si lascia andare ad una battuta ma forse non hanno riso nemmeno i suoi amici da casa. Voto 3

Claudio Roma: E’ stato tra gli ultimi ad entrare nella casa più chiacchierata d’Italia ma il destino, o meglio, il giudizio popolare gli ha tirato un brutto scherzo. E’ già fuori dalla Casa ma effettivamente c’è chi si chiede se davvero abbia mai varcato la porta rossa. Voto: 4,5

Giselda Torresan: ogni tanto ci regala i soliti sorrisi e ci riporta alla diretta con la sua voce a tonalità piuttosto alte. Un po’ in seconda fila nel corso della 5a puntata ma di fatto erano pochi gli argomenti che potessero tirarla in ballo. Voto: 6

Samira Lui: anche per lei come per altri concorrenti non è stata una serata vissuta da protagonista; alcune tematiche hanno dominato la scena e non era certo semplice entrare in scena per farsi notare. In ogni caso, quei piccoli siparietti con Giuseppe Garibaldi meritano un giudizio di incoraggiamento. Voto 5+

Letizia Petris: molto cinica nel corso dell’ultima puntata, a tratti analitica. Mette in evidenza le sue doti empatiche nello stare al fianco di Paolo Masella in momento delicato; depone le emozioni quando invece, senza mezze misure, stronca il rapporto con Beatrice Luzzi. Voto : 7+

Alex Schwazer: in ambito sportivo ha tante volte rubato la scena agli avversari, ma questa sera decisamente sottotono. L’atleta resta in disparte ad osservare, probabilmente per mancanza di contenuti. Voto: 4

Vittorio Menozzi: è stato bersagliato praticamente da tutta la casa. Una clip riassuntiva ha inanellato una serie di commenti negativi rispetto nei suoi confronti ma le sue argomentazioni non sono sembrate credibili. Poteva fare di più. Voto: 5-

Lorenzo Remotti: probabilmente non avrà partecipato alle dinamiche più rilevanti della quinta puntata del Grande Fratello 2023, ma almeno è stato forse l’unico capace di stemperare la tensione con battute calzanti, pertinenti e divertenti. Voto: 7

Anita Olivieri: in alcuni momenti sembra non volersi esporre, in altri invece tira fuori le unghie e si lascia andare a giudizi e commenti anche piuttosto taglienti. In ogni caso, non sembra mai fuori posto e quando vuole dare la sua opinione lo fa comunque nel rispetto degli altri. Voto: 6,5

Arnold Cardaropoli: non era la sua serata, nel senso che ha lasciato che la scena della 5a puntata del Grande Fratello 2023 fosse riservata a qualcun altro. Che sia una scelta o una semplice casualità, ai posteri l’ardua sentenza. Voto: 5,5

Ciro Petrone: di certo ci mette tutta la sua simpatia per farsi notare ed effettivamente non parla mai a sproposito con l’unico fine di farsi notare. Forse sarebbe meglio che oltre alle gag iniziasse a far vedere anche lati differenti del suo carattere. Voto: 6

Fiordaliso: per lei vale lo stesso discorso di Ciro Petrone; simpatica, mai fuori luogo e soprattutto piacevole come spirito nella Casa del Grande Fratello 2023. Resta da capire se questa sarà una strategia da sfruttare per arrivare in fondo o arriveranno anche momenti in cui verrà fuori tutto il suo carattere. Voto: 6











