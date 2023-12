Grande fratello 2023: Perla é la papabile immune e l’ex Mirko rischia con Sara e Anita/ Il pronostico

Grande fratello 2023, Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono tra i nominati al televoto

Nella grande attesa per la nuova puntata di Grande fratello 2023, prevista per il weekend di casa Mediaset, Perla Vatiero si impone come immune ai danni dell’ex Mirko Brunetti, papabile eliminato dal gioco.

La nuova e 25a puntata di Grande fratello 2023 é prevista in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, nella prima serata di sabato 9 dicembre. Occasione in cui il conduttore Alfonso Signorini svelerà il verdetto del televoto corrente, che vede tra i concorrenti nominati al rischio eliminazione, gli ex fidanzati nip Perla Vatiero, Mirko Brunetti, Sara Ricci e la rivale di Beatrice Luzzi protagonista di una polemica web, Anita Olivieri.

Ebbene, il pronostico a prima firma su Il sussidiario.net, relativamente ai dati del sondaggio indetto tra le Instagram stories sul televoto, al quesito “Chi vuoi salvare?”, vede Perla Vatiero papabile immune. La giovane é la candidata favorita al salvataggio dai voti dell’occhio pubblico, quindi possibile immune non nominabile al nuovo girone di nomination, quotata al 39% dei voti.

Grande fratello 2023, Anita Olivieri é a rischio eliminazione con Mirko Brunetti?

A seguire, in seconda posizione troviamo Sara Ricci, quotata al 33% dei voti. Terzo classificata Anita Olivieri, quotata al 14% dei voti. E proprio la bionda nip Anita Olivieri, viste le risicate rispettive percentuali di voti per il salvataggio nel gioco di Grande fratello 2023, si direbbe a rischio eliminazione, con l’ultimo classificato nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico, Mirko Brunetti. Quest’ultimo, protagonista nel nuovo triangolo di Grande fratello, formato con le ex Perla Vatiero e Greta Rossetti, é il papabile eliminato quotato al 10% dei voti.

Ma quali siano le sorti dei concorrenti gieffini, potrà dirlo la messa in onda della attesa 25a puntata in diretta in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online sul sito web Mediaset infinity, nei palinsesti Mediaset, di Grande fratello 2023.











