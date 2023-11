Grande fratello 2023, Perla Vatiero ci riprova con Mirko Brunetti?/ La confessione a Beatrice Luzzi spiazza 

Grande fratello 2023, Mirko Brunetti e Perla Vatiero tornano a formare una coppia? Beatrice Luzzi incalza l’ex di lui

Perla Vatiero e Mirko Brunetti starebbero riprovando ad avere una relazione tra loro, dopo la rottura, al Grande Fratello 2023. O almeno questo si direbbe il pensiero comune dell’occhio pubblico predominante, dentro e fuori la Casa più spiata d’Italia del Grande Fratello 2023.

Tanto che Beatrice Luzzi chiede a Perla Vatiero se voglia riprovarci con Mirko Brunetti. E la risposta non tarda ad arrivare, poco prima della messa in onda dell’attesa nuova puntata in diretta serale di Grande fratello 2023.

Il dialogo intimista di Perla Vatiero e Beatrice Luzzi, alla mention di Mirko Brunetti

Dal suo canto, a dispetto del pensiero comune secondo cui lei sarebbe entrata nella Casa del Grande Fratello 2023 essenzialmente al mero fine di conquistare l’ex fidanzato Mirko Brunetti, Perla Vatiero smentisce Beatrice Luzzi. La mora del Grande Fratello 2023 chiarisce, cioè, di non improntare il suo gioco al mero obbiettivo di sedurre l’ex amore. A questo punto Beatrice Luzzi consiglierebbe alla mora coinquilina di condurre un gioco più lineare e definito, nelle dinamiche da reality così come nei sentimenti con Mirko Brunetti:

“Stai qua, spingi, in tutti i sensi. Spingi, in tutti i versi. Ti vedo giustamente trattenuta…Lo so che è il tuo carattere, però ce l’hai. Non hai più tempo per smaltire, ormai hai smaltito. Mo devi rilanciare, capito? Vediamo che sai fare. Tu ti vuoi distrarre o lo vuoi riconquistare?”.

La risposta di Perla sicuramente non piacerà a chi vorrebbe un ritorno di fiamma tra i due ex fidanzati: “Io mi voglio distrarre. Io mi sono già esclusa..”

E nel dialogo femminile che si registra al Grande Fratello 2023, é poi tempo di una confessione ancor più intimista: “Non voglio nessuno, non è quello il mio obiettivo- fa sapere Perla Vatiero, rimarcando il suo ruolo nel gioco della Casa-. Il mio obiettivo è me stessa. So quello che voglio, so delle cose che devo superare. Anche il fatto di subentrare in una situazione di adattamento e di crescita…Comunque ho a che fare con una ragazza di 25 anni, poi con te che sei una donna. Con te parlo in un modo, con una ragazza ho un altro approccio…”.

