Grande fratello 2023, Perla Vatiero: “É superficiale e…”/ La frecciatina a Greta Rossetti

Grande fratello 2023, Perla Vatiero registra una menzione al veleno su Greta Rossetti: la confessione, nel mezzo del triangolo con Mirko Brunetti

Nel mezzo dell’attesa per i risultati del televoto che la vede tra i nominati al rischio eliminazione al Grande fratello 2023, Perla Vatiero attacca Greta Rossetti. Le due giovani influencer possono dirsi tra i protagonisti più discussi tra i concorrenti che hanno ad oggi animato il Grande fratello 2023, complice il triangolo formato nel gioco con l’ex ritrovato nella Casa e amore conteso a Temptation Island 2023, Mirko Brunetti. E, intanto, mentre il sondaggio web indetto via social la vede come la principale candidata al salvataggio dal televoto di rischio aperto al reality show, Perla Vatiero non lesina dichiarazioni sulla rivale in amore e nel gioco condotto da Alfonso Signorini. L’occasione é un dialogo con il coinquilino vip e concorrente gieffino Massimiliano Varrese, con tanto di riferimenti alla nuova puntata di Grande fratello 2023 in cui si sono registrati dei confronti tra i protagonisti del triangolo così come di un riavvicinamento di Mirko a Perla e viceversa.

Grande fratello 2023: Monia, Perla e Grecia rischiano al televoto/ Il pronostico sull'eliminato

Per Massimiliano Varrese, come si evince nel dialogo con Perla, Mirko Brunetti potrebbe voler riavvicinarsi a lei: “Come lo dicevo a lui lo dico a te, pensa a te stessa. Adesso che sta fuori ed è costretto dalla lontananza fisica gli sta facendo bene”

La Vatiero si dichiara inconsapevole della presunta possibilità che lui voglia darsi una seconda chance per il loro amore: “Io non so di me, non riesco a leggere lui, non riesco a leggere la situazione , non riesco a leggere quello che lui mi vorrebbe dire”.

Letizia in crisi, Paolo Masella la rassicura/ "Sei sempre stata la mia prima scelta, ho occhi solo per te"

Le dichiarazioni al vetriolo, al Grande Fratello 2023

“Nell’ abbraccio finale ti ha detto tutto”, attenziona Massimiliano su Mirko, a Perla, parlandole quindi della sensazione che Brunetti maturi lei come scelta nel cuore: “Ma Mirko sta pensando a te. Secondo me si sta rendendo conto della persona che sei degli errori che ha fatto. Non ha fatto bene per niente a tutti e tre”. E a questo punto scatta la mention di Greta Rossetti, con Perla che lancia delle aspre dichiarazioni sul conto dell’ultima ex di Brunetti: “Io la sto conoscendo -fa sapere la gieffina a Varrese, su Greta-, la sto vivendo qua all’ interno. È una ragazza molto dolce però mi dispiace gli errori sono stati fatti da entrambi . Tante cose le ha fatte anche lei e Greta è superficiale -fa sapere senza peli sulla lingua-… c’è proprio mancanza di maturità. Lei deve capire ancora che vuole essere. Io vedo in lei che vorrebbe tanto avere quel carattere perché io noto tutto. Lei dal mio carattere vorrebbe prendere tanto”.

Fratello di Greta Rossetti attacca Mirko e poi cancella tutto/ "Ora tiro fuori un po' di cose che so"

© RIPRODUZIONE RISERVATA