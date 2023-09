Grande fratello 2023, reality dei finti “NIP”? / Il curioso caso Rosy Chin, ecco dov’è apparsa in TV!

Grande fratello 2023, Rosy Chin una fake NIP? Esplode la polemica

Si infiamma la polemica web che vede l’occhio pubblico attivo via social scagliarsi contro il Grande Fratello, per il curioso caso di Rosy Chin. La food blogger e imprenditrice nel campo della ristorazione in quanto proprietaria di un rinomato ristorante di alta cucina a Milano é tacciata di essere la rappresentante dei finti NIP in corsa al Grande Fratello 2023. Così come vuole la linea editoriale dell’azienda di diffusione Mediaset, il Grande Fratello 2023 in partenza l’11 settembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity accorpa due rami di concorrenti -in un nuovo esperimento – che fa focus sulle storie personali più che sulle apparenze e parvenze di personaggi TV può o meno conosciuti, che abbiano qualcosa da dire.

Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini non saluta Giulia Salemi e le ex opinioniste/ Il dettaglio dal web

Si parla del miscuglio tra “persone vere e non personaggi”, sconosciuti o più o meno famosi chiamati al cospetto dell’occhio pubblico a mettersi in discussione nel gioco della convivenza nella Casa più spiata d’Italia, come introdotto alla puntata di inizio da Alfonso Signorini. E tra questi spicca il nome di Rosy Chin.

ALFONSO SIGNORINI SCARICA L'ULTIMO GFVIP IN DIRETTA "VOLUTO STORIE DA RACCONTARE E NON STAR"/ Web si spacca!

Il j’accuse ai danni di Rosy Chin e il Grande Fratello 2023

La proprietaria del rinomato ristorante, Rosy Chin, si presenta tra i 21 ufficializzati concorrenti nel cast, alla prima puntata del Grande Fratello 2023, per la quota Nip: “Ho avuto un bruttissimo rapporto con il cibo, per me era un nemico: ogni problema lo annegavo nel cibo -spiega il video-clip della storia dell’italo-cinese-. Ero completamente differente da adesso, avevo 60 chili di rabbia, 60 chili di responsabilità in più addosso. Ma poi alla fine ho pensato solo ai miei bambini, loro si meritano una mamma ancora più dinamica, con più voglia di insegnargli quanto è bella la vita. Io avevo bisogno di rinascere, poi ho trovato l’armonia e il cibo è diventato il mio più grande alleato”. Oltre per la storia dal passato segnato da un disturbo del comportamento alimentare, Rosy Chin fa ora discutere il web, dal momento che una compagine di utenti via social la tacciano di proporsi come una finta sconosciuta e comune mortale, celando ogni parvenza di un personaggio noto o meglio una personalità di spicco residente a Milano, al fine di accalappiarsi visibilità e consensi. L’accusa é mossa sulla base di alcuni curiosi particolari.

Diretta Grande Fratello 2023, cambia tutto/ Alfonso Signorini: "Il live nella notte si ferma alle 3"

La food blogger italo-cinese 37enne, nata a Milano e dalle origini cinesi, annovera nel curriculum vitae la partecipazione ad un’altra trasmissione televisiva precedente all’ingresso nella Casa, per la TV di Stato Rai. Nel 2023, prende parte a È sempre Mezzogiorno, programma da

condotto da Antonella Clerici e in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai1 alle ore 12. Inoltre, è presente in una puntata di Camper in viaggio, altro programma delle reti Rai, in onda questa estate. Grazie al suo lavoro di chef, Rosy ha anche stretto diverse collaborazioni importanti, tra cui una con Giallo Zafferano, in collaborazione di cui pubblica ricette molto apprezzate dai fan del mondo culinario. È, inoltre, testimonial di una campagna social nella quale ha sfidato in cucina uno chef della nota compagnia di crociere MSC.

Ma, soprattutto, Rosy Chin nel suo rinomato ristorante di cucina “fusion”, Yokohama, che nel capoluogo lombardo, Milano, si presenta come il biglietto da visita per le papille gustative all’assaggio della fusione tra cultura occidentale e cultura orientale in fatto di sapori, ospita diversi personaggi famosi del mondo dello spettacolo, tra cui i Ferragnez Chiara Ferragni e Fedez, dei clienti fidelizzati. Tanto che i consorti vip hanno inviato Rosy Chin a coprire il ruolo di special guest nella docu-serie Amazon, The Ferragnez. Tutte curiosità, rilevatesi sul conto di Rosy Chin, che infiammano la polemica web in corso ai danni del Grande Fratello 2023, appellato dai detrattori via social come il reality dei “fake NIP“. Ma, intanto, ben oltre l’accusa, Il Grande Fratello si prepara per i risultati del primo televoto, di cui a prima firma Serena Granato su Il sussidiario.net redigiamo il pronostico…











© RIPRODUZIONE RISERVATA