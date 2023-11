Grande Fratello 2023, rivolta in rete per l’esito del televoto/ “Doveva uscire Angelica, tutto truccato!”

Grande Fratello 2023: fan in subbuglio contro Angelica Baraldi

L’ultima puntata del Grande Fratello 2023 non è stata per nulla semplice per alcuni concorrenti; tanto il televoto quanto le dinamiche più calde hanno messo a dura prova Angelica Baraldi che, per consolazione, ha potuto giovare di due splendide sorprese. Prima il pericolo scampato al televoto – a discapito di Giselda che ha dovuto abbandonare il reality – poi l’incontro con il fidanzato Riccardo, entrato in casa per offrire una buona dose di conforto.

Paolo Masella sogna una famiglia: "Voglio godermi i figli"/ E su Letizia Petris: "Ecco perchè mi piace..."

A destare l’attenzione degli appassionati del Grande Fratello 2023 è stato però l’esito del televoto. Stando ai sondaggi del pomeriggio scorso, sembrava proprio che fosse scoccata l’ora per Angelica Baraldi di lasciare la Casa più spiata d’Italia. Il confronto era certamente duro; troppo influenti gli avversari e con l’aggiunta di alcune dinamiche che le hanno fatto perdere qualche punto in relazione al favore del pubblico.

Greta Rossetti replica a Riccardo, fidanzato di Angelica: "Parole viscide"/ Perla Vatiero lo appoggia e punge

Angelica Baraldi “vince” contro Giselda Torresan, il web non ci sta: “Tutti sanno! Il televoto…”

A gran sorpresa, non è stata però Angelica Baraldi a dover lasciare la Casa nella 17a puntata del Grande Fratello 2023, bensì Giselda Torresan. Già nel corso della serata sui social sono apparsi diversi commenti di perplessità; segno che una buona fetta di pubblico fosse convinta proprio della sua uscita. All’indomani della diretta, in rete gli utenti sono partiti all’attacco e – come riporta 361Magazine – molti si sono scagliati contro l’esito del televoto con accuse anche piuttosto pesanti.

Beatrice Luzzi a Letizia: "Perchè ti ho nominata? Hai mancato di rispetto a Mughini"/ "Mentre lui parlava..."

“Come è potuto succedere che sia uscita Giselda e non Angelica?”, e ancora: “Voti truccati, tutto il pubblico sa. Potete cancellare tutti i commenti che volete, non ci fermiamo”. Questi alcuni commenti apparsi sul web e riportati da 361Magazine, un chiaro segnale di dissenso rispetto alla permanenza di Angelica Baraldi al Grande Fratello 2023. Tra l’altro, lo stesso Alfonso Signorini aveva sottolineato in diretta come la concorrente avesse avuto la meglio su Giselda Torresan con un colpo di coda agli ultimi istanti prima della chiusura del televoto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA