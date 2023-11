Grande fratello 2023, Rosy Chin: “La finta Madre Teresa di Calcutta…”/ L’attacco a Letizia Petris

Grande fratello 2023, Rosy Chin prende le distanze da Letizia Petris e…

Rosy Chin attacca Letizia Petris, in un duro affondo al Grande Fratello 2023, mentre é in corso il televoto di rischio eliminazione. Accade nel daytime del reality show sulla convivenza nella Casa più spiata d’Italia, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset in vista della 21a puntata serale di Grande fratello 2023.

Nonostante il sodalizio personale inizialmente stretto tra Letizia e Rosy, nel gioco della Casa di Grande fratello 2023 il rapporto tra le due gieffine nip sembra essersi incrinato. Questo, in particolare per effetto della presa conoscenza di quanto la conoscente della Chin, Nicole Conte, ha rilasciato mediaticamente rispetto alla relazione avuta con la Petris.

Nicole Conte è amica nella vita della chef, che, appreso come siano andate le cose con Letizia ora palesa un certo distacco dalla Petris. Nicole ha accusato Letizia Petris di manipolazioni, tradimenti e persino di schiaffi subiti nella loro relazione e Rosy Chin sembra credere alla versione choc. Tanto da palesarsi sempre più lontana dalla coinquilina, fino all’attacco, che si registra nella ventesima puntata serale di Grande fratello 2023.

L’affondo, al Grande Fratello 2023

“Io non sapevo nulla, ma Nicole è mia amica, è una persona buona e straordinaria -fa sapere Rosy Chin, spezzando una lancia in favore di Nicole, contro Letizia Petris-. Si è liberata di pesi che si porta da troppo tempo. E non posso dire la mia su questa cosa. Io attraverso il mio percorso qui dentro con Letizia, sono arrivata a pensarla come Nicole. E la mia amica non è una che racconta bugie. E poi adesso la dico tutta, a me le Madri Teresa di Calcutta non mi piacciono”.

Quindi, l’affondo di Rosy Chin, tra le mura di Grande fratello 2023, prosegue perentorio: “Lei non si può aspettare che la sua ex non replichi. Io conosco Nicole da tanto tempo e non mi aveva mai parlato di Letizia. Io non volevo essere condizionata dal loro rapporto e da cosa era successo prima. Lei è buona, una che si dona, una ragazza generosa e sincera. Insieme abbiamo fatto pure un capodanno in Tailandia”. E ancora, Rosy rincara la dose: ” Se avessi saputo del loro rapporto non mi andavo a mettere nel letto con Letizia. Io ho fatto da mamma, da sorella e da amica a Letizia. Poi ad un certo punto non sono più riuscita ad assecondare i capricci e i vizi di questa ragazza”.

Insomma, sembra proprio che nel mezzo delle dinamiche di Grande fratello 2023 la verità di Nicole Conte stia minacciando dal mondo esterno il rapporto di amicizia stretto nella Casa del reality show.











