Grande fratello 2023: Samira, Valentina e Rosy a rischio, Grecia salva/ Chi sarà eliminata? Il pronostico

Grande fratello 2023, Samira Lui é tra le concorrenti a rischio eliminazione: le anticipazioni della 12a puntata

Nell’attesa generale per la nuova e dodicesima puntata di Grande fratello 2023, Samira Lui, Valentina Modini e Rosy Chin si anticipano a rischio eliminazione e Grecia Colmenares si impone come papabile immune, al televoto in corso. La prova televoto del momento, i cui risultati sono attesi al rinnovato appuntamento TV di Grande fratello previsto nella prima serata del 19 ottobre 2023 sulle reti Mediaset, vede nominate per il rischio eliminazione Rosy Chin, Samira Lui, Grecia Colmenares e Valentina Modini. Due vip e due nip si sfidano al televoto e sullo stesso, intanto, il pronostico a prima firma su il sussidiario.net anticipa i risultati, sulla base di un sondaggio aperto al web al quesito social “chi vuoi salvare?”.

Grecia Colmenares é la nominata preferita del pubblico di Grande fratello 2023

Secondo i dati alla mano del sondaggio online aggiornati alle ore che anticipano la puntata in data odierna, Samira Lui é la prima tra le tre concorrenti alle spalle di Grecia, più a rischio eliminazione, in quanto ultima nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico di Grande fratello 2023: la vip dalla chioma riccia é quarta ed ultima classificata, votata al 16%. Terzultima classificata e seconda nonché penultima classifica sono le nip Rosy Chin e Valentina Modini, votate rispettivamente al 19% e 18% dei voti. Prima classificata e quindi preferita dell’occhio pubblico nonché papabile immune dal nuovo girone di nomination atteso alla 12a puntata per il televoto al rischio eliminazione nella 13a di Grande fratello, é Grecia Colmenares. L’attrice vip venezuelana conquista un plebiscito di voti, registrando di fatto il 47%, e si preannuncia così la trionfatrice del nuovo televoto di Grande fratello 2023 in corso.

Chiaramente solo la messa in onda della nuova puntata di Grande fratello, prevista nella prima serata di oggi in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, potrà sconfessare o confermare in tutto o in parte le anticipazioni del pronostico sul dato televoto. E, intanto, Massimiliano Varrese rilascia uno sfogo a caldo sul ritiro di Heidi Baci dal Grande fratello 2023...

