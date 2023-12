Grande fratello 2023: Sara rischia con Vittorio, Perla, Beatrice e Grecia/ Il pronostico sull’eliminato

Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi é tra i nominati al televoto con Sara Ricci, Perla Vatiero, Vittorio Meno, Grecia Colmenares

Beatrice Luzzi, Sara Ricci, Perla Vatiero, Vittorio Menozzi, Grecia Colmenares sono i concorrenti a rischio eliminazione al Grande Fratello 2023. E, intanto, in un pronostico a prima firma Il sussidiario.net sui risultati del televoto di rischio eliminazione, attesi nella nuova puntata del reality show di sabato 16 dicembre 2023, Beatrice Luzzi si impone come prima classificata nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico. Sulla base di un sondaggio indetto tra le Instagram stories, che chiama gli spettatori ad esprimere una preferenza tra i nominati, al quesito “chi vuoi salvare?”, come papabile immune, non nominabile al nuovo girone di nomination, Beatrice Luzzi é la leader votata al 47% dei voti. Secondo posto nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico di Grande fratello 2023 per Perla Vatiero votata al 24% delle preferenze. Terzo podio per il concorrente Vittorio Menozzi, votato al 13% delle preferenze.

Grecia Colmenares e Sara Ricci sono a rischio eliminazione: il pronostico sul televoto di Grande fratello 2023

Fuori dalla Top3 dei concorrenti gieffini in corsa al Grande Fratello 2023, troviamo al quarto e ultimo posto, in un pari merito di rischio eliminazione Grecia Colmenares e Sara Ricci, votate all’8% dei voti e date le risicate percentuali di voti per il salvataggio entrambe rischiano di confermarsi al titolo di nuove eliminato al Grande Fratello 2023.

Chiaramente la sola messa in onda della attesa nuova puntata di Grande fratello può confermare o sconfessare in tutto o in parte, quanto pronosticato sul televoto corrente tra i nominati gieffini. Questo, mentre gli ex gieffini Alex Belli e Marco Bellavia si pronunciano esprimendo un parere personale sul gioco di Grande Fratello corrente, con tanto di dichiarazioni critiche. I due ex gieffini vip, in particolare, rilasciano dei commenti in favore per la concorrente vip attrice dalla fulva chioma, Beatrice Luzzi.











