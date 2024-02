Grande Fratello 2023, scoppia l’amore tra Greta Rossetti e Vittorio Menozzi?/ “Quando sto con lui…”

Greta Rossetti punta Vittorio Menozzi al Grande Fratello 2023?

Greta Rossetti e Vittorio Menozzi sembrano sempre più vicini al Grande Fratello 2023. I due concorrenti hanno sviluppato in queste settimane un’amicizia sempre più speciale e il legame tra di loro sembra indissolubile. Nelle scorse ore i due hanno chiacchierato a lungo in giardino, in un confronto dal quale sono usciti entrambi rinforzati e ancora più intimi. “Io sono in un periodo della mia vita in cui ho paura a vivermi ogni qualsiasi tipo di rapporto perché ho paura di sbagliare” inizia subito il suo discorso Greta Rossetti confrontandosi con il suo compagno d’avventura Vittorio.

Geolier: "Vincere Sanremo 2024? Non faccio calcoli"/ Il mio obiettivo è..."

L’influencer, parlando con Menozzi, ha affermato con fermezza che il loro è un rapporto puro e genuino, “Io quando sto con te mi sento leggera e mi vivo il rapporto di pancia” ha detto Greta Rossetti notando in lui una personalità allegra che la fa sentire felice e compresa.Greta, continuando, ha raccontato che, se da una parte Vittorio le mostra leggerezza, dall’altra, Sergio le dà un certo senso di protezione, un sentimento differente che al momento fatica a spiegare ma che comunque non può andare oltre l’amicizia.

Perla Vatiero, ritorno di fiamma con Mirko Brunetti dopo il Grande Fratello 2023/ "Penso che lui..."

Grande Fratello 2023, le confessioni di Vittorio su Greta Rossetti

Vittorio Menozzi è stato chiaro e in più occasioni ha detto su Greta Rossetti nella casa del Grande Fratello 2023: “Io la vedo come la mia sorellina e tra noi può esserci solo questo. Mi trovo molto bene, parliamo tanto, è una mia coetanea, con lei affronto certe tematiche e con Bea altre. Però è come una sorellina e nulla di più“. Amore allontanato dunque tra i due gieffini, che sembrano entrambi intenzionati a proseguire il loro rapporto amicale nella Casa del Grande Fratello senza lasciarsi andare eccessivamente.

LE PAGELLE/ Sanremo 2024, quarta serata: Angelina Mango e Mahmood da brividi, Geolier pezzo da 5

Più o meno si tratta della stessa linea di pensiero di Greta Rossetti, che a Massimiliano Varrese ha anche rivelato al Grande Fratello 2023vittorio: “Se mi piace Vittorio? Posso dirti che su di lui ho un mio pensiero, ma non lo dico. Anche tu? Ecco, allora hai capito, appunto. Proprio per questo lo posso vedere come un fratello“. Nelle scorse ore al Grande Fratello 2023, Vittorio Menozzi, vedendo la sua compagna un po’ confusa, quasi combattuta, l’ha tranquillizza immediatamente: “Da parte mia non ti devi preoccupare, io ti starò vicino in qualsiasi modo e momento, tu devi pensare a Greta e a stare bene”, le ha detto invitandola a non farsi sovrastare da troppi pensieri e a viversi i rapporti in modo più sereno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA