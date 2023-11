Grande fratello 2023 sfida Ballando con le stelle 2023/La svolta nei palinsesti accende la sfida Mediaset-Rai

Grande fratello 2023 cambia programmazione nei palinsesti Mediaset

Il Grande Fratello 2023 si fa più competitivo nella svolta dei palinsesti che lo vede contrapporsi con Mediaset alla proposta TV e streaming di Rai, Ballando con le stelle.

Così come riportano il profilo Instagram gfvipnews e il portale online TvBlog, il Grande Fratello 2023 cambia in modo significativo l’appuntamento della messa in onda. A partire dal mese di dicembre 2023, il Grande Fratello 2023 non solo va in onda il lunedì sera, ma viene trasmesso anche il sabato sera. La programmazione prevede, quindi, lo scontro nella gara di ascolti TV, tra il Grande Fratello 2023 di casa Mediaset e Ballando con le stelle della competitor Rai.

Grande fratello 2023, Massimiliano Varrese nel mirino del web/ Trapela la strategia contro Beatrice Luzzi

“Da sabato 2 dicembre infatti il Grande Fratello conquista anche il sabato sera di Canale 5 per ben 5 settimane (e non più 4 come inizialmente previsto) fino a ridosso delle festività natalizie – si apprende tra le anticipazioni di account e siti web blogging beninformati -il programma prodotto da Endemol Shine Italy se la dovrà vedere dunque contro le ultime puntate di Ballando con le Stelle 2023. Strategia questa anticipata da queste colonne e che ora siamo in grado di confermarvi, con l’aggiunta di sabato 30 dicembre”.

Grande fratello 2023: Giampiero Mughini scrive agli ex coinquilini/ Il messaggio ad Alex Schwazer sorprende!

Il Grande Fratello 2023 potrebbe rinunciare alla messa in onda della puntata serale, in due date di festività

Inoltre, tra le anticipazioni last-minute TV e streaming sulla programmazione di casa Mediaset, il Grande Fratello 2023 potrebbe non essere trasmesso nella prima serata in chiaro tv su Canale 5 e in streaming sul sito Mediaset infinity, per due occasioni . Ossia, nelle date di Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024, rispettivamente il Santo Natale e il Capodanno alle porte.

Nel frattempo, per la quota ex Grande Fratello vip 7 va segnalata una notizia inaspettata che sorprende l’occhio pubblico: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro annunciano il loro ritorno di fiamma, dopo la brusca rottura nel post-reality show...

Grande fratello 2023, Marco Maddaloni new entry tra i concorrenti?/ Lo spoiler bomba!

© RIPRODUZIONE RISERVATA