Grande Fratello 2023, spunta un retroscena sulla scelta dei concorrenti/ L’indiscrezione sui casting

Grande Fratello 2023, ed è subito “polemica”: dal tugurio arriva una rivelazione sui casting

Neanche il tempo di entrare nella Casa del Grande Fratello 2023, che buona parte dei concorrenti sono già osservati speciali dell’occhio clinico del web. Il cast scelto per la nuova edizione del reality è un mix di personalità note e cosiddetti Nip; personalità appunto estranee al mondo dello spettacolo. In rete, a tal proposito, già circolano voci e retroscena su alcune partecipazioni televisive e non solo da parte di alcuni componenti di questa categoria, alimentando dunque qualche piccola discussione sui social.

Samira Lui attacca il GFvip, eliminata al Grande Fratello 2023?/ Antonella Fiordelisi infiamma lo scontro

A prescindere dalla legittimità dell’etichetta Nip per alcuni concorrenti del Grande Fratello 2023 – come riporta Il Vicolo delle News – sarebbe emerso un ulteriore retroscena che starebbe alimentando il web. I protagonisti della vicenda – almeno dal punto di vista del “racconto” – sarebbero coloro che attualmente stanno vivendo i primi giorni del reality nell’angusto tugurio: Samira, Lorenzo, Matteo, Anita e Giuseppe.

Nuovo regolamento Grande Fratello 2023: divieti, sanzioni e primi richiami/ Ramanzina per Lorenzo

Grande Fratello 2023, alcuni concorrenti scelti senza passare per i casting?

I concorrenti del Grande Fratello 2023 attualmente nel tugurio hanno avuto una conversazione in particolare che sembra quasi smentire gli annunci fatti nelle precedenti settimane e in particolare le ultime parole di Alfonso Signorini. La nuova edizione dovrebbe essere quella più vicina al “popolo”, proprio in virtù dell’inserimento di personalità non note al mondo dello spettacolo. Inoltre, tale categoria si sarebbe dovuta arricchire passando per i casting dando quindi la possibilità a chiunque di sognare l’ingresso nella Casa più chiacchierata d’Italia.

Paolo Masella non ha mai visto il Grande Fratello prima d'ora?/ Un discorso smentirebbe il macellaio e...

Stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News, sarebbe balzato all’attenzione degli appassionati proprio la questione “casting”, con riferimento alle parole dei concorrenti del Grande Fratello 2023 attualmente nel tugurio. Questi, parlando tra loro dell’esperienza – come spiega il portale – avrebbero affermato di non essere passati per le selezioni. I concorrenti in questione sarebbero dunque stati contattati direttamente dalla produzione per entrare a far parte del cast del reality. Chiaramente, il discorso pare non sia stato esplicito e dunque tale indiscrezione pare emergere più come antifona o messaggio tra le righe che come realtà di fatto. In ogni caso, spesso le conversazioni al Grande Fratello 2023 possono essere fraintese; non è detto che la chiamata degli autori non sia comunque arrivata dopo un passaggio ai casting dei diretti interessati. E’ giusto dunque lasciare il beneficio del dubbio, almeno fino a prova contraria.











© RIPRODUZIONE RISERVATA