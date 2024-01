Grande Fratello 2023, televoto annullato dopo il lutto di Beatrice Luzzi/ L’attrice ritornerà in gioco?

Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello 2023: televoto annullato con Monia La Ferrera, Rosanna Fratello e Federico Massaro

In queste ore Beatrice Luzzi è stata costretta ad abbandonare la Casa perché colpita da un grave lutto, la morte del papà Paolo. E per la sua improvvisa uscita è stato annullato il televoto eliminatorio per la prossima puntata del Grande Fratello 2023. In nomination, infatti, insieme a Monia La Ferrera, Rosanna Fratello e Federico Massaro c’era anche Beatrice Luzzi. In questi minuti dunque, con un comunicato ufficiale diramato attraverso i profili social ufficiali, il Grande Fratello 2023 ha comunicato il televoto annullato.

“A causa dell’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa di Grande Fratello, il televoto, che vedeva coinvolti Sonia la Ferrera, Federico Massaro, Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello, è stato annullato.” Si legge nel comunicato del Grande Fratello 2023 che subito dopo ha specificato anche come gli utenti che hanno espresso il loro voto nella sessione annullata verranno rimborsati dei soldi spesi. Dunque, televoto annullato del Grande Fratello 2023 per l’uscita di Beatrice Luzzi.

Nel frattempo non è chiaro il destino di Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023, è un addio definitivo e ritornerà in Casa dopo aver elaborato il lutto per la morte del papà Paolo Luzzi ed aver trascorso del tempo insieme ai suoi cari? Ad assicurare che l’uscita di Beatrice Luzzi non è ancora definitiva è stato Fanpage.it su cui si legge: “Secondo quanto ha appreso Fanpage.it, l’uscita dell’attrice dalla Casa non è ancora definitiva. Beatrice non rientrerà nell’immediato ma sarà solo lei ad avere la facoltà di decidere se abbandonare il gioco in maniera permanente o rientrare nella Casa prossimamente.”

L’esperienza nella Casa del Grande Fratello 2023 per Beatrice Luzzi in quest’ultimo mese è stata tutt’altro che facile. Non solo l’attrice si è trovata a dover fronteggiare le ostilità di quasi tutti gli altri concorrenti ma un paio di settimane fa aveva già abbandonato la Casa per assistere il padre Paolo, 86 anni, che a causa di una malattia ha subito un’operazione chirurgica che sembrava riuscita ma che invece lo ha portato alla morte nel giro di poco tempo. Per il momento l’attrice ha lasciato il reality, il televoto di questa settimana è stato annullato e nei prossimi giorni Beatrice Luzzi, parlando con la produzione e gli autori, deciderà se rientrare in gioco o abbandonare definitivamente.













