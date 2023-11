Grande fratello 2023, televoto annullato per squalifica di Gianpiero Mughini?/ S’infiamma la polemica e..

Grande fratello 2023, Giampiero Mughini rischia grosso: c’entra Angelica Baraldi

Il televoto di Grande fratello 2023 in corso, nell’attesa per la 16a puntata, é minacciato al rischio di un annullamento, per la richiesta ai danni di Giampiero Mughini di una squalifica. É quanto si profila relativamente alle contestazioni correnti nel web, che gli utenti tra i telespettatori più critici di Grande fratello, via social, muovono contro il giornalista, Gianpiero Mughini. Questo, per una serie di dichiarazioni rilasciate dal giornalista sulla coinquilina rivale nel gioco della Casa, Angelina Baraldi.

La polemica corrente, che vede una larga compagine di spettatori di Grande fratello avanzare la richiesta sui social per una squalifica di Mughini dal reality show, nasce a monte della festa di Halloween. Tra i celebrativi dell’Halloween party Giampiero Mughini ha fatto un’osservazione su Angelica Baraldi che fa ora particolarmente discutere e vede il web tacciare il giornalista di sessismo e volgarità, mossi contro la coinquilina, nella Casa più spiata d’Italia. La concorrente di Grande fratello 2023 stava lasciandosi andare al dancing Moment di un ballo e Giampiero Mughini le ha esclamato: “Hai un futuro da zo***la”.

La reazione web avversa alle parole discutibili di Mughini al Grande Fratello 2023

Palpabile per l’occhio pubblico si é da subito palesato il dispiacere di Angelica, che a fronte delle parole di Mughini ha confidato al competitor nip Vittorio Menozzi di sentirsi in procinto di piangere. E l’affaire Giampiero Mughini non finisce qui. Perché, nell’attesa per la 16a puntata di Grande fratello 2023 prevista il 2 novembre 2023 in prima serata sulle reti TV e streaming Mediaset, Giampiero poi rincara la dose su Angelina, facendo così infiammare la polemica web sul suo conto. Alla visione di un nuovo ballo di gruppo di Angelica Baraldi con alcune coinquiline, in giardino, Giampiero Mughini si lascia scappare un sonoro: “Risulti volgare”.

Un’opinione aggiuntiva alle prime parole finite nel mirino del web, per cui l’occhio pubblico ora chiede la squalifica immediata del giornalista. E si solleva, così, l’ipotesi che il televoto possa essere annullato, su volere della produzione del reality e nel caso di un’uscita di scena fulminea del giornalista, su grande richiesta dell’occhio pubblico.

Le reaction all’opinione al veleno di Mughini sulla Baraldi?

“Io penso che la volgarità sia una cosa molto lontana da Angelica”, commenta nella Casa Mirko Brunetti, a cui Mughini replica: “Proprio per questo glielo faccio notare. È vero che la volgarità è nell’ occhio di chi guarda però devi tenere conto di quest’ occhio capisci? Poi tu fai della tua vita, del tuo corpo e del tuo ballo quello che vuoi. A mio giudizio, per come tu la fai, corri questo pericolo. Poi te ne puoi infischiare”.

Angelica Baraldi, intanto, non replica, almeno non direttamente, a primo acchito, a parole.

Al #GrandeFratello, durante la serata di Halloween, Giampiero Mughini ha detto alla concorrente Angelica Baraldi: "hai un futuro da zo***la grande così". Baraldi si è poi sfogata con un coinquilino: "mi stava per venire da piangere, una frase bruttissima, ci sono rimasta male". pic.twitter.com/1gG2F8DJmz — Trash Italiano (@trash_italiano) November 1, 2023













