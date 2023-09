Grande fratello 2023: Vittorio, Lorenzo, Beatrice e Arnold al televoto/ Chi é eliminato? Il pronostico

Grande fratello 2023, chi sono i quattro concorrenti nominati alla terza puntata

La nuova e terza puntata del Grande Fratello 2023 vede quattro concorrenti finire al televoto, parliamo di Vittorio Menozzi, Beatrice Luzzi, Arnold Cardaropoli, Lorenzo Remotti. Il rinnovato appuntamento TV del reality della Casa più spiata in Italia, condotto da Alfonso Signorini con la collaborazione speciale dell’opinionista Cesara Buonamici e l’inviata sui social Rebecca Staffelli, in occasione del rinnovato appuntamento televisivo ha dato il via alla nuova prova televoto. Esso, a partire dal 18 settembre e in vista della quarta puntata, potrebbe preludere alla decretazione della prima eliminazione dal gioco televisivo in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul sito Mediaset infinity.

E, intanto, sulla base di un sondaggio web aperto via Instagram, a prima firma Serena Granato su Il sussidiario.net é possibile delineare un pronostico dei risultati del televoto aperto all’occhio pubblico spettatore del Grande Fratello 2023. Papabile candidato all’immunità dalle prossime nuove nomination é il “nip” Vittorio Menozzi, il quale risultato essere il preferito degli spettatori con il 50% delle preferenze espresse dai votanti in suo favore, al quesito per il salvataggio “chi vuoi salvare?”, da ogni rischio eliminazione del televoto.

Chi rischia l’eliminazione, al Grande Fratello 2023

Al secondo posto, alle spalle del preferito Vittorio, si posiziona l’altro non famoso Lorenzo Remotti con una percentuale di televoto pari al 25%. In terza ed ultima posizione, ad ex aequo, si collocano la vip attrice Beatrice Luzzi e la new entry nip al Grande Fratello 2023, Arnold Cardaropoli, con il 13% dei voti.

Insomma, con i dati alla mano, si rileva che a rischiare l’eliminazione dal gioco, allo stato dell’arte delle dinamiche del Grande Fratello 2023, siano attualmente in primis Beatrice Luzzi e Arnold Cardaropoli. Ma per scoprire i risultati del terzo televoto, bisognerà attendere la quarta puntata del Grande Fratello 2023, la cui messa in onda é prevista giovedì 21 settembre.

Questo, dal momento che il doppio appuntamento settimanale del reality show non è più previsto il lunedì e il venerdì, ma di lunedì e giovedì. E, intanto, l’ex Grande Fratello Oriana Marzoli parla di matrimonio al Gran Hermano vip 8…











