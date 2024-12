Grande Fratello 2024: anticipazioni e diretta puntata 16 dicembre

tutto pronto per la nuova puntata del Grande Fratello 2024 che si preannuncia super emozionate e ricca di confronti che daranno sicuramente vita a nuove dinamiche tra i concorrenti. Oggi, lunedì 16 dicembre, Alfonso Signorini conduce il 18esimo appuntamento del reality show che, questa sera, accoglierà in casa tra nuovi concorrenti. Con le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, Alfonso Signorini darà nuovamente il benvenuto a due vecchie conoscenze del Grande Fratello come Stefania Orlando ed Eva Grimaldi che, a tre mesi dall’inizio del reality, torneranno ad essere inquiline della casa più famosa d’Italia.

Con loro, inoltre, ci sarà anche Maxime Mbanda, giocatore di rugby e papà di una bambina e che entra nella casa da single. Come ha spiegato lo stesso Signorini ai microfoni di Pomeriggio 5, il suo matrimonio è finito a causa delle sue infedeltà.

La crisi tra Shaila e Lorenzo e l’incontro con il papà di Spolverato

Grande spazio, questa sera, alla crisi profonda tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Le durissime parole della mamma di lei sembravano non aver lasciato traccia nel loro rapporto, almeno fino a sabato quando un’incomprensione ha portato i due a discutere fino a non parlarsi più. Entrambi sembrano decisi a mettere un punto alla relazione, ma l’arrivo nella casa del padre di Lorenzo potrebbe spingerli a riflettere su tutta la situazione. Armando Spolverato, questo il nome del papà di Lorenzo, arriva in casa per rispondere alle parole della mamma di Shaila e dire qualcosa a quest’ultima.

Spazio, poi, a quanto accaduto tra Emanuele Fiori e Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia ha accusato Emanuele di averla toccata sotto le coperte creando il dibattito anche in casa, ma cos’è successo esattamente tra i due? Questa sera, Signorini proverà a fare chiarezza anche su questa situazione.

L’eliminato e come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2024

Una pesante eliminazione, poi, scuoterà la casa. Al televoto, infatti, ci sono Shaila Gatta, Helena Prestes, Non è la Rai, Tommaso Franchi e Stefano Tediosi e uno di loro, questa sera, lascerà definitivamente la casa. Chi sarà? Vi ricordiamo, inoltre, che la puntata serale del Grande Fratello può essere vista in diretta televisiva su canale 5, a partire dalle 21.30 e in diretta streaming su Mediaset Infinity dove è possibile seguire gli inquilini della Casa attraverso due regie differenti.

