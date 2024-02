Grande Fratello 2024, 39a puntata/ Diretta e primo finalista: sorpresa per Simona, confronto per Greta

Grande Fratello 2024, anticipazioni e diretta 39a puntata

La finalissima del Grande Fratello 2024 si avvicina e c’è grande attesa per la scoperta del nome del nuovo finalista che sarà ufficialmente svelato nel corso della 39esima puntata in onda oggi, lunedì 26 febbraio, in prima serata su canale 5. Il momento clou della nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini con la collaborazione dell’opinionista Cesara Buonamici e della commentatrice social Rebecca Staffelli, sarà proprio l’elezione del primo finalista. Al termine della scorsa puntata, al televoto, sono finiti Beatriz Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin.

Diversamente dalle altre volte, il pubblico è stato chiamato a votare non per salvare un concorrente da un’eventuale eliminazione, ma per regalargli la finalissima. Chi sarà, dunque, il primo finalista? Le favorite, al momento, sono Beatriz e Grecia anche se la Luzzi è considerata la super favorita per volare subito in finale.

Grande Fratello 2024: sorpresa per Simona Tagli, confronto per Greta e Federico

Sarà una puntata ricca di emozioni per i concorrenti, ma anche per il pubblico del Grande Fratello 2024. A vivere una serata particolare sarà Simona Tagli che avrà la possibilità di rivedere e riabbracciare la figlia Georgia. Non mancheranno, però, i momenti di tensioni a causa delle ultime dinamiche. Federico Massaro, nonostante il confronto della scorsa settimana, continua ad essere al centro di alcune critiche all’interno della casa, in particolare da parte di Alessio Falsone. Questa sera, ci sarà un nuovo confronto tra Federico e il resto della casa.

Confronto anche per Greta Rossetti che, esattamente come Federico, continua ad essere criticata da alcuni concorrenti per l’atteggiamento che ha con gli uomini della casa, in particolare per il legame che ha con Sergio. Sarà, dunque, una serata di confronti che potrebbe cambiare le future dinamiche della casa.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2024

Puntata assolutamente imperdibile quella del Grande Fratello 2024 in onda oggi, lunedì 26 febbraio. Per vederla in tv, basta sintonizzare il televisore su canale 5 a partire dalle 21.30. In alternativa è sempre disponibile la diretta streaming su Mediaset Infinity che trasmette anche la diretta dalla casa e dove è possibile rivedere le puntate già trasmesse e le varie clip dedicate ai concorrenti.

