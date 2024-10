Grande Fratello 2024, 8a puntata di lunedì 14 ottobre: anticipazioni e nominati

Stasera lunedì 14 ottobre torna una nuova puntata del Grande Fratello 2024 con Alfonso Signorini pronto a condurre una diretta scoppiettante. Insieme a lui ci saranno anche Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi che da quest’anno è diventate opinionista del reality più famoso di Canale 5. Seduta al tavolino a commentare quanto succede sui social è invece Rebecca Staffelli, che avrà il compito di annunciare anche il secondo concorrente eliminato del Grande Fratello 2024.

Chi sono i nominati di questa settimana? I gieffini finiti in nomination sono Michael Castorino, Helena Prestes, Clayton Norcross, Amanda Lecciso, Yulia Bruschi e Tommaso Franchi. Il pubblico è curioso di scoprire chi abbandonerà la casa del Grande Fratello 2024, dopo l’addio di Clarissa Burt che è stata la prima eliminata di questa nuova edizione 2024-2025. Tante le emozioni previste per stasera, specialmente una sorpresa per Eleonora Cecere di Non è la Rai, che incontrerà le sue figlie Marlene e Karole, bimbe nate dal marito Luigi Galdiero.

Negli ultimi giorni al Grande Fratello 2024 si è parlato tanto della gelosia di Enzo Paolo Turchi, che ha notato le avance di Clayton Norcross nei confronti della moglie Carmen Russo. La coppia di ballerini ha fatto molto parlare di sè nell’ultimo periodo, specialmente da quando Carmen è entrata insieme a Enzo Paolo nella casa. Tante sono state le reazioni dei fan che li hanno visti insieme: alcuni hanno anche sospettato che i due stiano costruendo una situazione ad hoc per fare salire i consensi, ma sarà davvero così?

Il dubbio al pubblico del Grande Fratello 2024 è venuto dal momento in cui Enzo Paolo Turchi ha iniziato a parlare con la moglie dicendo di non sentirsi bene all’interno del Grande Fratello e di non sentirsi abbastanza. Così, per diversi giorni la donna lo ha rassicurato, facendogli capire quanto sia importante la sua presenza nella casa. Ma soprattutto gli ha spiegato quanto la loro figlia Maria sia tranquilla e non debba quindi sentirsi in colpa per non essere presente a casa con lei. Questa sera lunedì 14 ottobre 2024, durante la diretta, scopriremo cos’ha deciso di fare Enzo Paolo Turchi, se rimanere o meno nella casa del Grande Fratello 2024 e tutti i retroscena sulla gelosia con Clayton Norcross.

Sorpresa per Eleonora Cecere al Grande Fratello 2024: incontra le sue figlie!

Ogni settimana tante sono le sorprese per ogni concorrente del Grande Fratello 2024, e stavolta tocca a Eleonora Cecere, una delle tre ex ragazze di Non è la Rai. A quanto si vocifera, entreranno a salutarla le sue due figlie Marlene e Karole, avute dalla relazione col famoso regista e marito Luigi Galdiero. Alfonso Signorini, dopo aver fatto riabbracciare il figlio ad Amanda Lecciso, farà entrare le due piccole nella sala Mistery per un ricongiungimento che promette di far commuovere tutto il pubblico! In effetti, ormai da tempo Eleonora Cecere scoppia in lacrime pensando alle due bambine.

Chiaramente, nella nuova puntata del Grande Fratello 2024 di stasera 14 ottobre si parlerà anche di tutti i litigi e intrighi scoppiati nella casa nell’ultima settimana. Uno tra questi il caso Shaila e Javier, che pochi giorni fa hanno passato un momento intimo a letto. Poi si parlerà anche di Yulia e Jessica Morlacchi, che non si sono mai piaciute sin dall’inizio del reality. Appuntamento a stasera alle ore 21.35 su Canale 5, con una nuova diretta del Grande Fratello 2024 pronta a sorprenderci di nuovo!