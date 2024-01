Grande fratello 2024, Anita nel mirino di Elenoire Ferruzzi/ “É un uomo!”

Grande fratello 2023/2024, Anita Olivieri finisce nel mirino social di Elenoire Ferruzzi

Anita Olivieri finisce al centro di uno dei tweet al vetriolo di Elenoire Ferruzzi, per la quota Grande fratello 2023/2024. Riattivatasi via social X, dove é ormai avvezza a rilasciare post sempre più critici, l’ex Grande Fratello vip 7 scrive delle parole piuttosto tranchant negli ultimi giorni, dividendo così l’opinione dell’occhio pubblico, sul conto dei protagonisti nel gioco della Casa di Grande fratello 2024 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset.

E a finire nel mirino della penna avvelenata é ora in particolare l’altrettanto bionda, Anita Olivieri, una dei protagonisti indiscussi del corrente Grande fratello 2023/2024. “Quel colore mielato dei capelli di Anita mi fa venire la rosolia il classico colore delle sfigate che non godono #gf”, scrive in un primo post su X, l’ex vippona della Casa. Poi, ancora Elenoire Ferruzzi rincara la dose sulla papabile nemica giurata, facendo focus sulle dimensioni del lato A: “Che bello il seno di Anita ci può atterrare un aereo ahahahshs Un uomo”.

E ancora: “Ma poi essere piatte col reggiseno e’come avere le palle ma non il cazzo mio dio Anita che sfigata con quella bocca da Detartrasi“. Insomma, a detta di Elenoire Ferruzzi, Anita Olivieri proprio non può dirsi un esempio di bellezza al femminile tra i concorrenti nella Casa, nonostante il supporto dei fan che mostrano amore a quest’ultima anche a colpi di commenti social di elogi per l’aspetto fisico.

I commenti critici dividono il web

Il prolisso affondo all’estetica di Anita Olivieri di Elenoire Ferruzzi non finisce qui. Perché, inoltre, non manca a mezzo social, poi, un parallelo tra la concorrente di Grande fratello e un familiare, che va a tacciare quindi Anita Olivieri non troppo velatamente di mancanza di femminilità. Relativamente al corpo magro e il seno a prova di una coppa di champagne di Anita tanto venerati da molti, quindi l’ex vippona tuona: “Comunque il fratello di Anita ha piu tette di lei”.

Che gli attacchi di Elenoire Ferruzzi possano giungere all’occhio di Anita Olivieri, fino ad una replica della concorrente al Grande Fratello? Chissà.

Intanto, in reaction ai post di critiche finiti virali nel web -se da una parte c’é chi sostiene la posizione dell’ex vippona, tra gli internauti, c’é chi invece taccia Elenoire Ferruzzi di muovere bodyshaming gratuito ai danni di Anita Olivieri.

Ma poi essere piatte col reggiseno e’come avere le palle ma non il cazzo mio dio Anita che sfigata con quella bocca da Detartrasi #gf — elenoire ferruzzi (@elenoireferruz2) January 15, 2024













