Grande fratello 2024: Anita Olivieri eliminata in semifinale divide il web/ Parla l’ex fidanzato, Edoardo

Grande fratello, Edoardo Sanson rompe il silenzio social su Anita Olivieri

Edoardo Sanson non ha nessuna voglia di rivedere la storica ex fidanzata Anita Olivieri, la quale é reduce dall’inizio di una relazione con Alessio Falsone, avviata al Grande Fratello 2024. Tra il gieffino finito al televoto e l’eliminata tra gli uscenti con Paolo Masella all’ultima puntata di Grande fratello 2024 non vi sarebbe un legame d’amore veritiero, se non un sodalizio fondato al mero scopo di accalappiarsi visibilità mediatica, fama e seguito social in primis per un tornaconto economico . Se da una parte ci sono i supporters della neo coppia, d’altro canto per gli haters attivi via social e al centro del j’accuse online Alessio e Anita sarebbero la coppia più fake nella storia di Grande fratello, o comunque i nuovi Soleil Sorge e Alex Belli. Quest’ultimi ai tempi di Grande fratello vip 6 erano sulla bocca di tutti per la loro “chimica”, in un miscuglio eterogeneo di effusioni tra tenerezza e passionalità, anche ai danni della promessa sposa del fotografo Delia Duran. La storia dei “Solex” finiva per rivelarsi un amore fugace con il ritiro di Alex dal reality e l’ingresso nella Casa di Delia fino al ritorno di fiamma dei promessi sposi. Intanto sono Anita Olivieri e Alessio Falsone a imporsi come la storia più chiacchierata del reality Mediaset, dal momento che lei é eliminata e il coinquilino non la segue fuori dal gioco contrariamente ad una promessa fatta nei giorni precedenti.

L’eliminazione é decretata dai voti dell’occhio pubblico pervenuti al televoto di Grande fratello previsto alla puntata del reality show del 18 marzo , e nel commentare la diretta incalzato dal blogger Alessandro Rosica via Instagram Edoardo Sanson rompe il silenzio sulla fidanzata, che da nip diventa come una neo vip uscente direttamente dalla Casa di Cinecittà.

Edoardo blocca Anita: il ritorno di fiamma é indesiderato

Il giovane fa sapere che non ha alcuna intenzione di rivedere Anita anche se lei tornerebbe a vederlo per un chiarimento sui loro rapporti chiusi. “Ale, Anita mi vede in cartolina… ma proprio un beso”, fa sapere Edoardo, rispedendo ad Anita l’invito a rivedersi fuori dalla Casa pervenutogli una volta che lei si é presentata nello studio TV all’uscita dalla Casa del Grande Fratello per rispondere all’intervista del conduttore, Alfonso Signorini.

Chiaramente, Edoardo potrebbe non essere disposto a rivedere la ora ex per una questione d’orgoglio, visto che Anita Olivieri fa parte del suo passato e ha una relazione ancora da definire con Alessio Falsone.

