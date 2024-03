Grande fratello 2024: Anita Olivieri finisce in lacrime/ Il pensiero dell’ex Edoardo la allontana da Alessio

Grande fratello, Anita Olivieri rompe il silenzio sull’ex

Mentre si fa infuocato il gossip made in Italy che la vede al centro di un amore con Alessio Falsone, Anita Olivieri piange al ricordo dell’ex Edoardo, tra le mura della casa di Grande fratello.

In occasione della puntata di Grande fratello del 14 marzo 2024 il conduttore Alfonso Signorini annuncia la data della finale del reality prevista per il 25 marzo 2024.

Nel corso dell’appuntamento del reality show, inoltre, si parla anche della storia della frequentazione intima avviata si al Grande Fratello tra Anita e Alessio e il ricordo che nutrirebbe la Olivieri del sentimento provato per l’ex, Edoardo Sanson, il ragazzo con cui lei ha vissuto 10 anni di fidanzamento.

«Ho fatto l’opposto di quello che ho sempre fatto, ci siamo conosciuti alle medie, io mi ero innamorata di lui, non mi calcolava -fa sapere la bionda gieffina di Grande fratello incalzata sull’ex, che potrebbe ostacolare in qualche modo la frequentazione intima di Anita e Alessio, nella Casa-,ci ho messo un annetto. Io vengo da una famiglia diversa da lui, è cresciuto da solo, io vengo da una famiglia molto presente e molto unita. È un ragazzo che io giustifico, sono andata in terapia molti anni, per migliorare il nostro rapporto, sono andata io per lui, sono stata molto sola nella mi relazione, ho pensato molto a mia madre in questi giorni, so che era di nuovo in contatto con lui, è stata la prima a dirmi che stare con qualcuno significa essere presenti».

La lovestory di Grande fratello finisce sul nascere?

La relazione di Anita Olivieri e l’ex fidanzato, Edoardo, però, potrebbe non poter prevedere un ritorno di fiamma tra i due, in definitiva: «È un ragazzo che ha sentito la pressione di doversi realizzare il più presto possibile –fa sapere Anita dell’incompatibilità riscontrata nel rapporto con l’ex, al cui ricordo non nasconde le lacrime agli occhi- espressioni date dalla famiglia, pressioni inconsce che si è dato da solo, purtroppo sono stata io quella che ha dovuto essere messa da parte, io dovevo lavorare per due, esserci per entrambi, io ho continuato a studiare. Mi sono dovuta meritare qualsiasi cosa, io non voglio screditare Edoardo, in questi due anni ha fatto terapia, glielo riconosco, mi sono sentita molto sola, ho sempre pensato di dovermi meritare tutto, ho sempre pensato di essere una ragazza che non valeva abbastanza».

Nel frattempo, Anita Olivieri rischia l'eliminazione tra i nominati al televoto di Grande fratello…













