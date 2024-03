Grande fratello 2024, Anita Olivieri: “Non vincerà Beatrice Luzzi…”/ La previsione sul vincitore

Grande fratello 2024, Anita Olivieri rompe il silenzio sulla puntata finale

La finalista mancata Anita Olivieri si pronuncia sulla grande puntata finale di Grande fratello 2024, che ai sondaggi online darebbe Beatrice Luzzi come il vincitore annunciato.

Poco prima di concedersi ad un’intervista a Verissimo, Anita Olivieri si lascia andare ai quesiti degli utenti via Instagram stories dove la “regina di cuori” Beatrice Luzzi diventa content di discussione al quesito sul vincitore nel gioco della Casa più spiata d’Italia. “Credo sia troppo scontato. Tutti si aspettano la sua vittoria ma non vincerà lei“, fa sapere tra una dichiarazione e l’altra Anita. Ad un passo dalla puntata finale, l’eliminata dal Grande fratello 2024 Anita Olivieri non scommetterebbe sulla vittoria di Beatrice Luzzi alla puntata di epilogo del reality show in onda sulle reti TV e streaming Mediaset.

Anita e l’attacco ai danni di Simona Tagli di Grande fratello 2024

Ma non é tutto. La bionda influencer dagli occhi di ghiaccio, che nella Casa ha avviato una lovestory dalle vibes infuocate con il coinquilino Alessio Olivieri, poi, ammette che penalizzerebbe Simona Tagli con una nomination. “Per fare capire che lei è lì solo per strategia -spiega quindi la sua “nomination” ormai fuori dai giochi di Grande fratello 2024, Anita Olivieri, relativamente al ruolo che in TV Simona Tagli occupa nel Loft di Cinecittà -, e il suo ruolo non è poi così fondamentale nella casa“.

Insomma, ormai fuori dai giochi della Casa più spiata d’Italia Anita Olivieri infiamma le vibes del reality show, mentre l’altro eliminato Paolo Masella si schiera nel tifo per il vincitore alla finale del Grande fratello. Il macellaio più amato in Italia, Paolo Masella, farebbe il tifo sfegatato per Letizia Petris, una volta rientrato alla sua vita quotidiana, lontano dal ruolo svolto nel piccolo schermo per il reality show. Ma chi vincerà il gioco della Casa più spiata d’Italia?











