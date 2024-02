Grande fratello 2024: Beatrice Luzzi canta Fiordaliso e si commuove/ Il gesto, dopo il ritiro

Grande fratello 2024, Beatrice Luzzi ricorda la rivale Fiordaliso: il gesto che segue il ritiro

La “regina di cuori” in corsa al gioco di Grande fratello 2024, Beatrice Luzzi, ricorda commossa Fiordaliso, commuovendo tanti.

In diretta, nel daytime in prima serata Beatrice Luzzi intona al Grande Fratello una canzone della discografia di Fiordaliso come dedica in favore alla cantante dopo il suo addio nel segno del ritiro dal gioco.

In diretta alla nuova puntata del reality show, Fiordaliso annunciava che avrebbe di lí a poco lasciato la casa dei vip e nip. La reaction del gruppo di inquilini nel loft di Cinecittà é stata di stupore generale. In particolare Beatrice Luzzi, al di là dell’astio maturato nei riguardi della cantante, proprio non si sarebbe aspettata un’uscita di scena così inaspettata da parte della cantante.

“È difficile rimanere rinchiusa nella Casa, ho bisogno di aria e una giornata diventa pesante e mi rendo conto che non posso più dare niente ai ragazzi -fa sapere la cantante tra le righe del suo preannunciato ritorno a casa nel segno del ritiro dal Grande fratello, in puntata -. Mi mancano i miei figli e la mia famiglia. Non ce la faccio proprio più. È l’ultima chance. Sono proprio arrivata alla fine di quest’avventura”.

“Sono tutti figli miei oramai- proseguono le parole dell’uscente-. È una famiglia allargata. Questa è un’edizione speciale e magica. Io sto male. Io ieri sera quando li guardavo mi sentivo male come se li stessi per tradire. Non ne ho parlato con nessuno“.

La reaction commossa

E, ritrovatasi in giardino a parlare del ritiro di Fiordaliso, Beatrice Luzzi intona commossa Fiordaliso, in complicità con Stefano, Sergio e Rosy. Il quartetto intona “Accidenti a te” e non manca la reaction della ormai uscente di Grande fratello 2024, che scrive sui suoi social un messaggio short in una pronta reaction a suon di: “Bea“.

Un tributo che, intanto, emoziona appassionando l’occhio pubblico di Grande fratello 2024 attivo nel web, in un tripudio di interazioni social commosse, mentre é aperto il televoto…











