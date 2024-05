Grande Fratello 2024, data d’inizio e concorrenti/ Signorini svela i primi dettagli del cast

Grande Fratello 2024: ecco quando inizia il reality show

Nessuna pausa per il Grande Fratello che, dopo l’ultima edizione vinta da Perla Vatiero, tornerà ufficialmente in onda a settembre. Diversamente dai vari rumors secondo cui si sarebbe fermato, il Grande Fratello tornerà con un’edizione tutta nuova in cui, ancora una volta, il cast sarà misto. Esattamente come accaduto nell”ultima edizione, infatti, nella casa più famosa d’Italia, ci saranno sia concorrenti nip che vip. I casting, infatti, per trovare i vari concorrenti sono già aperti e continueranno per tutta l’estate, ma quando andrò in onda la prima puntata della nuova edizione del reality show?

Come riporta un’indiscrezione di Amedeo Venza pubblicata sul proprio profilo Instagram, il Grande Fratello 2024 dovrebbe cominciare tra il 16 e il 23 settembre. L’orario sarebbe invece quello delle 21:35, come ogni anno e, probabilmente, anche la prossima edizione del reality farà compagnia ai telespettatori due volte a settimane.

Grande Fratello 2024: aperti i casting per i concorrenti

Chi saranno i concorrenti del Grande Fratello 2024? Secondo alcune indiscrezioni riportate anche da Deianira Marzano e Amedeo Venza, nella casa, ci dovrebbero essere anche alcune showgirl. Il cast, tuttavia, dovrebbe essere formato prevalentemente da persone non famose. In questi giorni, inoltre, Alfonso Signorini ha svelato alcuni dettagli sui concorrenti:

“In questi giorni ho incominciato a prendere visione di migliaia di video che stanno arrivando a me e alla redazione del programma da parte di chi si vuole candidare alla prossima edizione. L’età anagrafica degli aspiranti gieffini è equamente ripartita, tra giovani di venti, trent’anni e signore e signori sessanta, settantenni che non vedono l’ora di salire sulla giostra“, ha svelato il conduttore del reality sulle pagine di Chi. “Sono rimasto colpito dalla quantità di figli che mi parlano della separazione dei loro genitori. Non ce n’è uno che non abbia sofferto per questa situazione […]. Infine, ma non meno importante, la rivalsa economica: c’è ancora tantissima gente che non naviga in buone acque e che vede nella tv la grande occasione per uscire dal tunnel”, ha aggiunto il conduttore.

