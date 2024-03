Grande Fratello 2024, è ritorno di fiamma tra Ciro Petrone e Federica Caputo?/ Lo scoop bomba lanciato da Chi

Ciro Petrone e Federica Caputo stanno di nuovo insieme? Il gossip: “Ragazzo innamorato”

Gli appassionati di reality ricorderanno sicuramente la coppia formata da Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo. I due hanno messo il loro amore alla prova in una passata edizione di Temptation Island ed è naufragato definitivamente nel novembre scorso poche settimane dopo che il giovane attore di Gomorra è uscito dalla Casa del Grande Fratello 2024 dov’era concorrente. In quell’occasione incalzato da Alfonso Signorini aveva ammesso di essere single. Adesso, invece, sembra proprio che c’è stato un ritorno di fiamma tra Ciro Petrone e Federica Caputo.

Alessio Falsone: "Per Anita Olivieri forte infatuazione"/ "Secondo me andrà tutto bene, nonostante..."

È il magazine Chi, infatti, a lanciare lo scoop: Ciro Petrone e Federica Caputo sono tornati insieme. Nei giorni scorsi, infatti, Ciro ha inaugurato al Vomero il suo negozio di abbigliamento alla presenza di molti altri ex concorrenti del Grande Fratello 2024 come Samira Lui, Fiordaliso, Mirko Brunetti e Marco Maddaloni e non è, ovviamente, passato inosservata nemmeno la presenza di Federica. Ed il settimanale ha accesso il gossip: “C’è stato anche un altro abbraccio importante per Ciro, quello con Federica Caputo…Era di nuovo lì, accanto a lui, con un sorriso dolce sotto gli occhi di lui che brillavano. Dunque in bocca al lupo all’imprenditore e al ragazzo innamorato.”

Federico Massaro e Alessio Falsone, pace ‘apparente’ dopo la lite per lo spazzolino/ “Tu non cambi…”

Grande Fratello 2024, ritorno di fiamma tra Ciro Petrone e Federica Caputo? Lo scoop di Chi

Ciro Petrone e Federica Caputo hanno partecipato insieme a Temptation Island nel 2019. In quell’occasione è diventato un meme e rimasto nella memoria di tutti la corsa infinita dell’attore verso l’amata con in sottofondo la canzone Como yo te amo del cantante spagnolo Raphael con tanto di spintoni ai cameraman che cercavano di fermarlo. Usciti dal reality dei sentimenti più uniti che mai l’amore tra i due ha attraversato una crisi poco dopo l’uscita di Ciro dal Grande Fratello 2024. “Nell’ultimo periodo stiamo attraversando non bellissimi momenti. Lei vorrebbe più certezze, vorrebbe più stabilità, solidità, e purtroppo a oggi io non riesco a dargliele.” aveva confessato nel reality.

Marco Maddaloni senza freni: "Grande Fratello 2024? Obbiettivo era guadagnare più soldi"/ "Ecco chi vincerà"

Tuttavia Ciro per la sua fidanzata Federica Caputo all’epoca, nonostante la crisi, aveva speso delle bellissime parole di stima e affetto: “Federica è la ragazza più pura e pulita che esiste sulla faccia della terra. Ma lo dico non perché è la mia fidanzata, è unica, è rara, per questo io non riuscirei a stare senza di lei.” E stando allo scoop lanciato da Chi, adesso, sembra che i due siano riusciti a superare la crisi e tornare insieme.











© RIPRODUZIONE RISERVATA