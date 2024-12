Sembra essere arrivata a un punto di non ritorno l’amicizia “speciale” tra Bernardo Cherubini e Amanda Lecciso, nata al Grande Fratello 2024. Ma cos’è successo esattamente? Tutto è iniziato quando Bernardo, ormai completamente cotto di Amanda, ha deciso di regalarle una caramella. Il fratello di Jovanotti pensava fosse un gesto romantico, così da rendere il loro rapporto più speciale. Per questo, quando Amanda ha raccontato del regalo a Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, lui c’è rimasto malissimo, chiedendosi addirittura se possa davvero fidarsi di lei. Come se non bastasse, questo gesto ha causato una lite anche con il suo “rivale”, Maxime Mbanda.

Venuta a sapere del fastidio di Bernardo, Amanda ha deciso di avere un confronto diretto con lui. “Qual è il problema? Perché hai detto: ho capito di chi non devo fidarmi? Non è un segreto”, ha detto Amanda, riferendosi alla famigerata caramella. “Per me, è una cosa tra di noi”, ha ribattuto Bernardo, chiedendole nuovamente se possa fidarsi di lei. La Lecciso gli ha quindi fatto notare che in passato aveva fatto dichiarazioni ben più plateali, come la serenata romantica cantata davanti a tutti. Per questo motivo, non riesce a capire il suo fastidio e considera la sua reazione esagerata.

Bernardo Cherubini chiude con Amanda Lecciso: mattinata agitata al Grande Fratello 2024

Dopo aver saputo che Bernardo Cherubini si era arrabbiato perché lei aveva raccontato ad Eva Grimaldi e Stefania Orlando della caramella che lui le aveva regalato, causando persino una lite con Maxime Mbanda, Amanda Lecciso ha deciso di confrontarsi con il fratello di Jovanotti. Durante la discussione, gli ha spiegato che la sua reazione era eccessiva. Dato che non le aveva chiesto di mantenere il segreto, non capisce il motivo di tutto quel polverone. “Ci sono rimasto malissimo. Tutto nasce da un sentimento positivo, non faccio le cose a caso”, le ha spiegato Bernardo, visibilmente dispiaciuto.

“Da quello che capisco, non t’interessa essere mia amica”, ha continuato Bernardo, incapace di nascondere il forte interesse che prova per lei. “Non ingigantire cose che non hanno un peso”, ha ribadito Amanda, accusandolo di averla messa in cattiva luce. La donna non sembra proprio aver digerito quanto accaduto, e il clima tra i due si è raffreddato, facendo calare il gelo nella Casa del Grande Fratello 2024. Notando il risentimento della donna, Bernardo ha deciso di fare un passo indietro, interrompendo l’amicizia con Amanda. “Amanda, è stato bello. Buona fortuna”, le ha detto, prima di andare via.