Grande fratello 2024, Giuseppe Garibaldi nel mirino del web/ C’entra il lutto di Beatrice Luzzi: la polemica

Grande fratello 2024, il lutto di Beatrice Luzzi infiamma la polemica: c’entra la reazione di Giuseppe Garibaldi al ritiro dell’attrice

S’infiamma la polemica corrente nel web che vede il Grande fratello 2024 tacciato di insensibilità verso Beatrice Luzzi, nel lutto dell’attrice, per un video virale che immortala Giuseppe Garibaldi.

Nelle ore segnate dal ritiro inaspettato dell’attrice dal reality show, una scelta che lei ha maturato in seguito alla morte del padre, l’ex fiamma di Beatrice Luzzi nella Casa più spiata d’Italia fa parlare di sé per le immagini di un filmato diventato virale su Instagram. É il video che immortala un Giuseppe Garibaldi che visibilmente divertito e con atteggiamenti sbarazzini si lascia andare ad un siparietto spensierato di convivenza nella Casa, mentre balla, ride e si diletta in un playback sulle note di “Come undone” di Robbie Williams. Così, Giuseppe Garibaldi si trova a fare coppia con un gadget a forma di schiaccianoci.

Le immagini della discordia

“Senza parole!”, esclama il blog @gossipposo a margine del videofilmato della discordia, che divide l’opinione dell’occhio pubblico nel web a metà. É il content che infiamma la polemica esplosa per il ritiro di Beatrice Luzzi e le annesse reazioni dei gieffini in gioco al Grande Fratello 2024.

"Ma se tutto passa liscio e Piersilvio Berlusconi non interviene, significa che condivide tutto rendendosi complice o no?" si legge tra i commenti social critici che infiammano la polemica sotto il post, con la mention dell'ad dell'azienda di diffusione del Grande Fratello, Mediaset, e Giuseppe Garibaldi. E poi ancora tra gli altri commenti si rileva la divisione nelle differenti opinioni su Giuseppe Garibaldi degli utenti nel web: "Proprio fuori luogo, maleducato, falso!!! Tu e la tua amichetta Anita fuoriiiiii"; "Ma scusatemi, premetto che non lo guardo perché è un programma inutile. Ma sono in una TV. Muore gente ogni giorno, non per dirlo la notizia dei bambini morti nella guerra d'Israele ha fatto il giro del mondo, e non mi pare vi siate astenuti dal festeggiare Natale e Capodanno. Per carità, tanto di rispetto per la perdita di questa persona, ma non siamo ipocriti suvvia".











