Grande fratello 2024: Monia, Federico, Beatrice e Rosanna rischiano/ Il pronostico dell’eliminato al televoto

Grande fratello 2024, chi é eliminato al televoto di rischio?

Nel mezzo dei festeggiamenti per il Capodanno 2024, il Grande fratello 2024 diventa un’accesa gara al televoto tra i nominati Beatrice Luzzi, Monia La Ferrara, Rosanna Fratello e Federico Massaro. Così come indicato in un pronostico a prima firma Il sussidiario.net, stando ai dati dei voti dell’occhio pubblico pervenuti ad un sondaggio aperto online sul televoto, al quesito “chi vuoi salvare?”. Il televoto corrente di Grande fratello 2024, i cui risultati sono attesi alla nuova puntata del reality show prevista in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul website Mediaset infinity, prevede il rischio eliminazione per il più votato dall’occhio pubblico. E, intanto, all’exit poll si preannunciano gli annessi papabili immune ed eliminato del gioco sulla convivenza forzata nella Casa più spiata d’Italia.

Beatrice Luzzi rischia grosso al televoto, con Rosanna, Monia, Federico

Nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico elettore al sondaggio per il salvataggio nel gioco TV, il primo classificato é Beatrice Luzzi, votata al 46% dei voti, e pertanto papabile immune al nuovo girone di nomination di rischio eliminazione. A seguire, habemus poi il secondo classificato Federico Massaro, votato al 31%. Il terzo podio, nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico di Grande fratello 2024, poi, va a Monia La Ferrara votata al 15% dei voti per il salvataggio. E quarto ed ultimo classificato, quindi possibile candidato al titolo di eliminato al Grande Fratello 2024 data la risicata percentuale di voti all’8% per il salvataggio nel gioco, é la cantante vip Rosanna Fratello.

Tuttavia, la sola messa in onda della nuova puntata di Grande fratello 2024, intanto, può confermare o sconfessare, del tutto o in parte quanto pronosticato nella previsione dei dati di rischio di eliminazione e il possibile salvataggio, fino all’immunità plenaria dalle nomination, al reality show. L’appuntamento é fissato per l’8 gennaio 2024, data in cui é prevista la messa in onda di Grande fratello 2024 nella prima serata TV e streaming sulle reti Mediaset. Questo, mentre per la quota Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro tornano al centro del gossip…











