Grande fratello 2024: Paolo Masella torna a fare il macellaio, dopo l’eliminazione / Le immagini virali

Grande fratello 2024, Paolo Masella esce di scena

Paolo Masella é uno tra i concorrenti eliminati, prima della puntata finale di Grande Fratello 2024. Dopo l’uscita di scena dal gioco della Casa più spiata d’Italia, intanto, Paolo Masella diventa un acceso thread di discussione sui social, alla luce delle immagini che lo vedono tornare alla vita di sempre e nelle vesti di macellaio, il lavoro che svolgeva poco prima di prendere parte al Grande Fratello 2024. Il gioco nella Casa più spiata d’Italia gli ha dato popolarità, ma il giovane moro uscente dal Gf non dimentica le sue origini.

Nei vari social abbondano le condivisioni da parte degli utenti delle immagini virali che immortalano Paolo Masella al rientro nella vita reale, mentre si dà al ruolo di macellaio, anche se rispetto al passato il moro ha acquisito popolarità. Tra una commissione e l’altra, quindi, Paolo Masella si ritrova oggi a rispondere alle attenzioni dei fan che fino a pochi giorni fa lo seguivano nel ruolo di inquilino nella Casa più spiata d’Italia al Grande Fratello 2024, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset.

Nelle ore segnate dalla grande attesa per la messa in onda della finale del reality, prevista in prima serata il 25 marzo 2024, fa rumore nel web il messaggio che Paolo Masella rilascia attraverso i social all’uscita di scena dal Grande fratello 2024.

Paolo Masella rompe il silenzio social

“Grazie di cuore –esordisce Paolo Masella nel messaggio social post-eliminazione al Grande Fratello 2024-. Adesso che sono uscito dalla casa mi sto accorgendo dell’affetto che mi state facendo sentire e che spero di essere in grado di restituirvi nel miglior modo possibile. Sono stati mesi molto complessi. […]”.

Il messaggio social del bel macellaio, poi, prosegue ancora: “Posso dire con certezza che sono onorato e orgoglioso del percorso che ho intrapreso, perché davanti a me ho la possibilità di diventare la migliore versione di me stesso e questo mi riempie di stimoli positivi. […] Grazie al GF per questi mesi, per le emozioni che ho provato, per avermi aiutato a raccontare la mia storia e per essere entrato nella quotidianità di milioni di persone. Sono certo che sia solo l’inizio di un viaggio splendido pieno di soddisfazioni”.

Nel frattempo, intanto, via Instagram stories Paolo Masella fa il tifo sfegatato per Letizia Petris, nella grande attesa per la finale del reality show…

