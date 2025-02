Grande Fratello 2024, spunta la possibile data della finale

A distanza di oltre cinque mesi dalla partenza si inizia a intravedere la soglia del traguardo per il Grande Fratello di Alfonso Signorini, il reality di Canale Cinque tornerà in onda anche nelle prossime settimane, con il mirino però ben puntato sull’ultimo atto del programma. La strada da percorrere, come anticipato già nelle scorse settimane, sarebbe ancora tanta e la data presunta della finale potrebbe essere, come anticipato dal magazine Novella 2000, addirittura il prossimo 2 maggio:

“In questo giorno verrà dichiarato se la scommessa sarà stata vinta o meno. Questo ha fatto nascere il sospetto che il Grande Fratello possa protrarsi fino a quella data”. Eventualmente ci sarebbero ancora tre mesi pieni di programmazione, con nuove dinamiche che potrebbero prendere vita nelle settimane a venire. Ovviamente per il momento non c’è ancora alcuna ufficialità in merito, ma Grande Fratello 2024 ha sicuramente davanti ancora un po’ di strada da percorrere su Canale Cinque.

Alfonso Signorini e la rivelazione sulla finale del Grande Fratello 2024: “Staremo insieme ancora tanto tempo”

In attesa di qualche comunicazione ufficiale dai vertici Mediaset, il Grande Fratello 2024 continua il percorso su Canale Cinque e Mediaset Extra, oltre ovviamente alla doppia regia disponibile su Mediaset Infinity.

Per Alfonso Signorini ci saranno ancora diversi mesi di lavoro da fare, e lo stesso conduttore in una delle recenti puntate della trasmissione si è lasciato andare a qualche rivelazione molto importante sul futuro, anche se senza sbilanciarsi con i dettagli: “Staremo insieme ancora per un bel po”” aveva comunicato Signorini lasciando intendere come il programma abbia davanti ancora mesi di programmazione. I recenti ingressi nella casa del Grande Fratello giocano ovviamente in questa direzione, in attesa di capire cosa accadrà nel dettaglio. Rispetto alle ultime edizioni assisteremo dunque a un prolungamento di almeno due mesi, sicuramente una bel lasso di tempo che metterà a dura prova i nervi dei concorrenti.

