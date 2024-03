Grande fratello 2024: trapela la data della puntata finale/ Le anticipazioni

Grande fratello 2024, Alfonso Signorini si prepara per la conduzione della puntata finale

Manca sempre alla puntata finale di Grande fratello 2024, e, mentre sale l’attesa per la decretazione del secondo finalista, trapela la data della puntata finale del reality show di Maria De Filippi.

Torna l’appuntamento a cadenza di lunedì, dal momento che in data odierna 11 marzo 2024 alla prima serata in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, il Grande fratello 2024 é trasmesso sotto la conduzione di Alfonso Signorini con la stretta collaborazione dell’opinionista Cesara Buonamici e l’addetta alla social room, Rebecca Staffelli. I concorrenti del gioco in lizza per il titolo di secondo finalista, al televoto corrente aperto per la nuova puntata di Grande fratello, sono Anita Olivieri, Letizia Petris, Paolo Masella e Rosy Chin. E uno tra quest’ultimi, quindi, il più votato al nuovo televoto di promozione all’ambito upgrade, seguirà alla puntata finale la prima finalista Beatrice Luzzi.

La previsione della puntata finale di Grande fratello

E la data della puntata finale di Grande fratello 2024 non si direbbe, poi, così lontana come potrebbe sembrare. A quanto pare sarebbe proprio il timoniere Alfonso Signorini a svelare la data della trasmissione sulle reti TV e streaming Mediaset della finale di Grande fratello 2024.

In un dibattito aperto al confronto in studio – andato in onda nella puntata dello scorso Lunedì 4 Marzo 2024 – tra gli ex fidanzati Mirko Brunetti e Perla Vatiero, il conduttore Alfonso Signorini svelerebbe così, involontariamente, che mancherebbero 10 puntate a quella della gran finale di Grande Fratello.

E in una previsione non azzardata, dal momento che il primo appuntamento a cadenza settimanale del format resta il lunedì – salvo cambiamenti repentini nella programmazione Mediaset del gioco- la puntata finale di Grande fratello andrebbe in onda l’8 aprile 2024.

Chiaramente la previsione potrebbe essere smentita dalla stessa produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini e i vertici dell’azienda di diffusione, Mediaset.

