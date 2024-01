Grande fratello 2024: urla sguaiate in Casa, dopo il ritiro di Beatrice Luzzi/ Intervengono Rosanna e Monia

Grande fratello 2024, s’infiamma il caso del ritiro di Beatrice Luzzi: intervengono Rosanna Fratello e Monia La Ferrera

Prosegue tra i festeggiamenti più disparati il post-Capodanno di brindisi al nuovo anno al Grande Fratello 2024, con Rosanna Fratello e Monia La Ferrera che si schierano contro la Casa avversa a Beatrice Luzzi. Sembra, infatti, dividere la Casa a metà l’uscita di scena dal popolare reality show Mediaset di Beatrice Luzzi, la quale nel segno del lutto per la morte del padre ha deciso di lasciare il gioco sulla convivenza forzata, nonostante il supporto dell’occhio pubblico. A lungo, per diverse tornate di televoto di rischio eliminazione Beatrice Luzzi é risultata essere l’elemento più votato dal pubblico per il salvataggio al Grande Fratello 2024. Ciò nonostante l’attrice dalla fulva chioma si é vista costretta a lasciare il gioco, dopo aver appreso della notizia della dipartita dell’amato padre. Un’uscita di scena che, intanto, vede il parterre di concorrenti al Grande Fratello 2024 dividersi tra commozione e mancanza di empatia verso l’uscente attrice.

La Casa di Grande fratello 2024 si divide a metà

E in particolare emerge il caso di Giuseppe Garibaldi, ex fiamma di Beatrice Luzzi, che indigna il popolo nel web per un filmato che lo immortala mentre canta in playback improvvisandosi come un Robbie Williams italiano. Dopo che il conduttore del reality, Alfonso Signorini, é intervenuto in una sorta di comunicato social che -a detta dei più tra gli internauti -minaccerebbe un provvedimento disciplinare per la mancanza di tatto, rispetto, verso Beatrice Luzzi, uscita di scena dal Grande fratello 2024 perché colpita nel segno del lutto. Insomma, l’uscita di scena di Beatrice Luzzi dal Grande fratello 2024 sembra non avere scosso tutti e Rosanna Fratello e Monia La Ferrera intervengono, sentitesi in dovere di riprendere alcuni dei loro compagni, per gli atteggiamenti poco rispettosi manifestati nei riguardi della ritirata.

Qualcuno tra i concorrenti nel gioco della Casa ha intonato Mentre tutto scorre dei Negramaro. E immediata é stata la reaction di Rosanna Fratello e Monia La Ferrera: “Shhh ragazzi….”, con tono fermo, hanno redarguito i coinquilini improvvisatisi cantanti, dopo l’uscita di scena di Beatrice Luzzi, le due gieffine. Sebbene i redarguiti si siano ammutoliti al rimprovero delle perentorie Rosanna e Monia, l’occhio pubblico attivo nel web muove ora una dura richiesta social. Ossia, si chiede in massa che, al Grande Fratello 2024, vengano presi dei provvedimenti disciplinari, in segno di rispetto verso Beatrice Luzzi e il suo lutto.











