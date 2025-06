Grande Fratello 2025, spazio ai personaggi comuni: addio ai vip? L'idea per il reality di Signorini

Grande Fratello 2025-2026, lavori in corso per la nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Il conduttore ha deciso di riproporre il reality in una chiave più moderna e fresca, con un nuovo ribaltone che aleggia sulla casa più spiata d’Italia. Potrebbe esserci ampio spazio per le persone comuni e un ipotetico addio ai vip, è quanto trapelato sulle colonne del portale di gossip 361 Magazine, vedremo cosa accadrà nel dettaglio. E una possibile novità sembra riguardare anche la data di partenza del programma, che solitamente prende il via intorno a metà settembre, ma questa volta si potrebbe andare a ottobre, vedremo se le indiscrezioni verranno confermate nel corso dei prossimi mesi, anche se siamo ancora in una fase embrionale, con Signorini che sta già lavorando al cast della nuova edizione.

Tanto spazio dunque alle storie di vita comune, che saranno al centro delle dinamiche il prossimo autunno. Vedremo se il Grande Fratello si rivelerà dunque una macchina moderna rispetto agli ultimi anni.

Grande Fratello 2025, addio ai concorrenti vip? La decisione a breve

In attesa di comunicazioni ufficiali, è questo il vento che sembra soffiare sopra la casa del Grande Fratello. Largo ai ragazzi e ai personaggi comuni, una pista che di fatto farebbe saltare all’aria la prima vera idea del programma, che a settembre festeggerà i 25 anni di trasmissione.

Per l’occasione si era pensato di riportare nella casa tanti personaggi storici del programma, che hanno varcato con successo la porta rossa nelle prime storiche edizioni. Un Grande Fratello nuovo di zecca, questo è certo, il programma che farà capolinea in tv il prossimo settembre regalerà grandi colpi di scena. E anche il cast sarà sicuramente messo in piedi con grande interesse nei confronti del pubblico.