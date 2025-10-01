Al Grande Fratello 2025 Anita Mazzotta racconta il rapporto speciale con sua mamma: "L'ho vissuta tardi, adesso è un legame fortissimo"

Anita Mazzotta: “Con mia madre ho un rapporto fortissimo“

Nella Casa del Grande Fratello 2025 i concorrenti stanno iniziando ad aprirsi e a raccontare frammenti di sé e della propria vita, in queste prime ore di convivenza nella Casa più spiata d’Italia. Simona Ventura lo aveva promesso che ci sarebbero state storie molto interessanti ed emozionanti da raccontare, ed effettivamente diversi concorrenti lo stanno già dimostrando, in particolare Anita Mazzotta.

La concorrente, oltre ad essersi già raccontata in merito al suo difficile passato segnato dalle ristrettezze economiche in famiglia, nelle ultime ore si è soffermata sul rapporto speciale che con il tempo ha costruito con sua madre. Come mostra una clip pubblicata sul sito del reality, la piercer si è ritrovata a confidarsi in giardino assieme a Francesco.

Il ragazzo, in merito ai numerosi tatuaggi che popolano la pelle della coinquilina, le ha domandato il significato. Anita, mostrando quello presente sul braccio sinistro e raffigurante una preghiera, ha raccontato: “Questo braccio l’ha pensato tutto mia madre. Con mia madre ho un rapporto fortissimo che in realtà si è instaurato tardi“.

Anita Mazzotta al Grande Fratello 2025: il legame con la madre

L’occasione per Anita Mazzotta è stata dunque quella di raccontare qualcosa in più del suo rapporto con la madre. Un rapporto cresciuto e consolidato nel corso del tempo, a causa degli impegni lavorativi che spesso la tenevano impegnata e fuori casa quando lei era ancora piccola: “Io l’ho vissuta tardi mia mamma perché lei era impegnata a lavorare, faceva doppio lavoro, barista e operaia in fabbrica. Quindi io non la vedevo mai: lavorava tutto il giorno, alle 6 staccava e andava a fare la cameriera e poi ripartiva in fabbrica“.

Con il tempo, a cominciare più o meno dal periodo dell’adolescenza, tra le due si è creato un bellissimo legame che resiste tuttora, e che la concorrente del Grande Fratello 2025 descrive così: “Ho iniziato a viverla quando avevo 14 anni, però negli ultimi anni abbiamo fortificato molto. Prima era diverso, ero adolescente, adesso è un rapporto forte: lei è una mamma per amica“.