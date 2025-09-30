Tiepida la partenza del Grande Fratello 2025 nonostante il traino mostruoso de La Ruota della Fortuna: Simona Ventura saprà risollevarsi?

Ieri è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello 2025 con la conduzione di una Simona Ventura che è apparsa visibilmente emozionata dato che è ritornata in prima serata dopo anni alla Rai a condividere un programma con Paola Perego. E gli ascolti come sono stati? Ebbene il suo esordio ha segnato il 20.4% di share con 2.813.000 spettatori. Abbastanza per fare la felicita di Mediaset?

Grazia Kendi è single al Grande Fratello 2025: "Non parliamo di relazioni!"/ "I miei ex fidanzati..."

La risposta è no, considerando il traino mostruoso de La Ruota della Fortuna. Le novità apportate al format non sono bastate considerando che è usurato da anni e che gli autori non sanno più dove pescare delle idee al fine di conquistare più pubblico possibile. E il cast, almeno in queste prime battute, sembra essere molto lontano dalla realtà di tutti i giorni.

Grande Fratello, la regia dimentica il microfono aperto in confessionale/ Web scatenato: "Si sente tutto!"

Grande Fratello 2025: come andranno gli ascolti della seconda puntata?

La Ruota della Fortuna ha fatto il record stagionale, ieri sera: quasi cinque milioni e mezzo di spettatori si sono divertiti con Gerry Scotti e Samira Lui con uno share che ha sfiorato il 27%. Quindi si immaginava che il pubblico del Grande Fratello 2025 sarebbe rimasto su Canale5 e invece è fuggito, forse perché da anni il reality show non ha più nulla da dire.

Certo, il cambio di conduzione si sente eccome, d’altronde Simona Ventura è una conduttrice a differenza di Alfonso Signorini, mentre i tre opinionisti (Floriana, Cristina e Ascanio) devono ancora sciogliersi e trovare la misura per il loro nuovo ruolo. Presto i concorrenti si scioglieranno e le dinamiche dovrebbero sorgere. Gli ascolti, quindi, si alzeranno oppure si abbasseranno la prossima settimana? La speranza dell’azienda è la prima opzione. L’importante è che non ci sia un raddoppio settimanale perché sarebbe una scelta deleteria.

Benedetta Stocchi e Giulio Carotenuto, c'è già feeling al Grande Fratello 2025?/ "Mi sei simpatica..."