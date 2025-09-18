Grande Fratello 2025, scoppia la polemica: Matteo Azzali e Anita Mazzotta non sarebbero affatto “persone comuni”, il web insorge per la mancata promessa.

Grande Fratello 2025 non mantiene le promesse? La delusione dei fan

Se il proposito di Simona Ventura era quello di creare un Grande Fratello 2025 fedele alle origini, ragazzi, non ci siamo. La conduttrice si era promessa di portare in televisione personaggi non famosi e quindi, nessun influencer, nessuna figura super vip, e gente estranea al mondo dello spettacolo. In pochi hanno creduto a questo buon proposito, e forse avevano ragione, dato che nelle ultime ore si è scoperto che Matteo Azzali e Anita Mazzotta non sono proprio così vergini dal punto di vista della popolarità.

Da mesi si parlava della volontà di creare un Grande Fratello 2025 “sano”, semplice come quelli dei primi anni 2000 con una durata inferiore e dinamiche spontanee, e questo può uscire solo quando i concorrenti scelti non hanno implicazioni nell’universo televisivo. Tra le critiche che vengono mosse alle ultime edizioni di Signorini ci sono infatti i continui ripescaggi per sollevare lo share, la ricerca delle dinamiche a tutti i costi e i protagonisti troppo famosi per creare curiosità nel pubblico. Ma anche il Grande Fratello 2025 potrebbe ricascare in queste dinamiche.

Matteo Azzali e Anita Mazzotta, chi sono e perchè sono già famosi

Ma scendiamo nel dettaglio e iniziamo da Matteo Azzali. Si tratta di un pugile amante della cura del corpo e della palestra. Fisico scolpito e passione verso lo sport. E fin qui nulla di male. Non è mai stato in televisione, eppure vanta ben 200mila follower su Instagram e 60mila seguaci su TikTok, numeri che tutto fanno pensare tranne che ad un NIP con i fiocchi. Non solo, secondo le segnalazioni di alcuni utenti, il concorrente del Grande Fratello 2025 avrebbe preso parte al pubblico dell’Isola dei Famosi durante l’ultima edizione.

Invece, per quanto riguarda Anita Mazzotta, si è scoperto che la ragazza è seguita da moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo come Luca Daffrè, Sammy Hassan, Gianmarco Meo, Federico Piccinato, Diego Lazzari, e conta oltre 57.000 follower su Instagram. Ma allora dove stanno i NIP? Se questi sono i concorrenti sconosciuti, anche il Grande Fratello 2025 non ha mantenuto le promesse. Dobbiamo già dire addio ad un’edizione rinnovata?